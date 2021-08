Danes do 37 stopinj, konec tedna še več

Slovenija je sredi novega vročinskega vala. Toplotna obremenitev bo velika; agencija za okolje (Arso) je zato izdala opozorilo, ki bo veljalo do vključno ponedeljka.

Najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo danes ogrelo do 37 stopinj Celzija, drugod po nižinah bodo najvišje temperature od 31 do 35 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo v alpskih dolinah, napoveduje naš hiši prognostik Rok Nosan.

"Sredi dneva bo nad hribi nastajala kopasta oblačnost, iz katere se bo popoldne predvsem na severu države lahko razvilo nekaj vročinskih neviht. Te bodo zaradi velike količine razpoložljive energije lahko tudi močnejše, a bodo ob pomikanju nad ravnine slabele, zato po nižinah danes ni pričakovati večjih posebnosti," še dodaja Nosan.

Konec tedna nas čaka podobno vreme, le da se bo vročina še stopnjevala. "Temperature bodo v večjem delu Slovenije še za stopinjo ali dve višje od današnjih. To pomeni, da se bo na Goriškem lokalno lahko ogrelo tudi do 38 stopinj Celzija, kakšno stopinjo manj bodo termometri pokazali v Beli krajini in Posavju. Po nižinah preostalega dela države bodo najvišje temperature od 32 do 36 stopinj Celzija," napoveduje Nosan.

Ogrelo se bo tudi morje – v nedeljo bo po Arsovih napovedih temperatura severnega Jadrana presegla 30 stopinj Celzija. Rekordna izmerjena vrednost pri nas je sicer 31,8 stopinje.