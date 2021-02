Danes in v petek pričakovana visoka onesnaženost zraka z delci PM10

Povišana onesnaženost je posledica predvidene izrazite temperaturne inverzije, ki preprečuje mešanje onesnaženosti v višje plasti atmosfere, navajajo na agenciji za okolje (Arso). Tako občanom priporočajo, naj ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja. Poleg tega naj zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter naj ne kurijo na prostem.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti pojavljajo predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje pretežno uporablja les.

Napoved onesnaženosti zraka pripravljajo za območja, za katera je vlada sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka. To so Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ter mestni občini Koper in Nova Gorica.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti pojavljajo tudi drugod, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje pretežno uporablja les. Najbolj namreč zrak onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva.