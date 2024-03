Danes izplačana nadomestila preživnine bodo višja

Nadomestilo za otroka do 6. leta starosti od 1. februarja znaša 93,73 evra, za otroka od 6. do 14. leta 103,09 evra in za otroka nad 14. letom starosti 121,83 evra.

Do nadomestila so upravičeni otroci, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno. Če preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, lahko otrokov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Za uveljavljanje pravice po pojasnilu sklada ni več pogoj, da upravičenci predhodno poskušajo izterjati preživnino.

Otrokom, ki preživnine ne prejemajo, je z izplačevanjem nadomestila zagotovljena osnovna socialna varnost. Sklad nato vsa izplačana nadomestila skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov terja od preživninskih zavezancev. Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki je prejšnji teden napovedal prenovo družinskega zakonika, je dejal, da se pri tem denimo osredotočajo na izboljšanje pri plačevanje preživnin. Novelo zakonika naj bi po njegovih besedah pripravili še letos.

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad izplačuje nadomestila preživnin 15. dne v mesecu. Tako je 15. februarja izplačal nadomestila za 3689 otrok, so navedli na svoji spletni strani.