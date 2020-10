Danes javni predstavitvi Brezigar Mastenove in Erbežnika

Iz urada predsednika republike Boruta Pahorja so sporočili, da se bo javnosti najprej predstavila kandidatka za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko Arjana Brezigar Masten, sledila pa bo še predstavitev kandidata za sodnika Ustavnega sodišča RS Anžeta Erbežnika.

Pahor je predloga njunih kandidatur v DZ posredoval 6. oktobra. Za njuno javno predstavitev se je odločil, ker to prispeva k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati takšne predstavitve po Pahorjevih navedbah omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči DZ ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike, so zapisali v njegovem uradu.