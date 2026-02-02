Danes morda že sodba zaradi smrti otroka v razgretem vozilu

Zagovornik matere umrlega otroka je predlagal soočenje sodnih izvedencev psihiatrične stroke Petra Preglja in Mateja Kravosa. Pregelj je namreč na januarski obravnavi zavrnil ugotovitve izvedenca Kravosa in poudaril, da njegova ocena materine prištevnosti zaradi manjkajočega temeljnega psihiatričnega pregleda ni strokovno utemeljena.

Ob tem je zavrnil tudi Kravosovo mnenje, da bi bila obdolženka zaradi zaužitja mešanice psihoaktivnih snovi v 24 urah pred dogodkom bistveno zmanjšano prištevna ali celo neprištevna, saj po njegovem mnenju za takšno presojo ni ustrezne strokovne podlage.

Na januarski obravnavi je Pregelj še dejal, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila.

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju, ki sta bila med postopkom izpuščena iz pripora, očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami. Tožilec za mater otroka in njenega partnerja zahteva 14 let zapora, poroča Dnevnik.

Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.