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Slovenija

Po burni noči danes še možne plohe in nevihte, nedelja prinaša jasnino

Ljubljana, 29. 08. 2026 09.25 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Deževno vreme v Ljubljani

Po vročih dneh se bo vreme v soboto nekoliko ohladilo. Zlasti v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa se bo vreme večinoma razjasnilo. Nočno dogajanje je ponekod povzročalo težave, saj se je nevihtna celica z močnim vetrom hitro pomikala v notranjost države in povzročila več škode.

Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so ponoči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe petih objektov, v Tolminu pa dveh stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta.

Gasilci iz 20 gasilskih enot so ponoči odstranjevali podrta drevesa in prekrivali strehe stanovanjskih in drugih objektov, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Med drugim so posredovali v Bohinju, Celju, Apačah, Kanalu, Mežici, Domžalah, Ljubljani, Kamniku, Mariboru in Pesnici. Gasilci so v občini Cerkno odstranili več dreves, ki so padla na cesto, ter oskrbeli pet odkritih objektov. Na območju občine Tolmin so zabeležili več podrtih dreves, kamenja na cestah, dva odkrita stanovanjska objekta in gospodarski objekt. Tudi v Idriji so gasilci odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Podrto drevo
Podrto drevo
FOTO: Shutterstock

Na Agenciji RS za okolje so med 22.30 in 23. uro na merilni postaji Ratitovec izmerili sunek vetra 111 kilometrov na uro, na letališču Brnik pa 73 kilometrov na uro, so zapisali na družbenih omrežjih.

Danes še možne plohe in nevihte

Oslabljena vremenska fronta je ponoči prešla Slovenijo. Za oslabljeno vremensko fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, sedaj k nam doteka nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Merjenje temperatur
Merjenje temperatur
FOTO: Shutterstock

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija.

Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, v nedeljo pa bo ta popustila.

V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.

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Lujzek Biber
29. 08. 2026 10.04
Smo zrihtal
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