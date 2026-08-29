Po burni noči danes še možne plohe in nevihte, nedelja prinaša jasnino

Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so ponoči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe petih objektov, v Tolminu pa dveh stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta.

Gasilci iz 20 gasilskih enot so ponoči odstranjevali podrta drevesa in prekrivali strehe stanovanjskih in drugih objektov, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Med drugim so posredovali v Bohinju, Celju, Apačah, Kanalu, Mežici, Domžalah, Ljubljani, Kamniku, Mariboru in Pesnici. Gasilci so v občini Cerkno odstranili več dreves, ki so padla na cesto, ter oskrbeli pet odkritih objektov. Na območju občine Tolmin so zabeležili več podrtih dreves, kamenja na cestah, dva odkrita stanovanjska objekta in gospodarski objekt. Tudi v Idriji so gasilci odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.