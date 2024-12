Danes na meniju: Piščančje dobrote z Luko Pangosom

Pod taktirko Luke Pangosa nastajajo edinstveni recepti, ki vključujejo piščančje meso Iz certificirane piščancem prijazne reje, na kateri temelji linija Natur Premium iz Perutnine Ptuj. Vsak recept, ki ga je ustvaril Luka, je oblikovan z mislijo na naravne sestavine, polne okusa, ter preprosto pripravo, ki je dostopna vsakemu ljubitelju domače kuhinje. Piščančje meso Natur Premium zagotavlja naravno kakovost in jamstvo, da so bili piščanci rejeni v dobrih življenjskih pogojih, kakršne predpisuje standard piščancem prijazne reje. Več o specifikah tovrstne vzreje si lahko preberete na spletni strani Perutnine Ptuj .

Z nakupi v Sparu do MasterChef izkušnje

V sklopu sodelovanja s Perutnino Ptuj in Luko Pangosom poteka tudi ekskluzivna nagradna igra v trgovinah Spar. Vsi, ki bodo v času trajanja akcije v Sparu kupili izdelek, imajo možnost sodelovati v nagradni igri in osvojiti nepozabno MasterChef izkušnjo z Luko Pangosom - ekskluzivno razvajanje brbončic, ki vključuje tudi srečanje z zmagovalcem šova MasterChef. Ob nakupu Natur Premium izdelkov enostavno poskenirate QR kodo, vnesete številko računa, in že ste v igri za nepozabno doživetje.