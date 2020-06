Danes povečan promet vojaških vozil proti vojašnici v Cerkljah ob Krki

Premik vozil Slovenske vojske iz Cerkelj ob Krki v matične enote je načrtovan v petek med 15. in 19. uro. Na območju letališča v Cerkljah ob Krki bodo prav tako v petek med 12.10 in 12.30 ob koncu vaje Preskok sodelujoča slovenska in zavezniška vojaška letala in helikopterji. Izvajali bodo nizke prelete, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Podobno vajo, sicer brez sodelovanja zaveznikov, so pretekli teden, kljub poslabšanim vremenskim razmeram, že izvedli v Divači. V SV aktivnosti prilagajajo vremenu, ki pa v zadnjih dneh ni najugodnejše za prelete.

Niz vaj Preskok 2020 poteka že od 24. aprila, s prvo vajo na Kočevskem. Med 11. in 30. majem so se pripadnice in pripadniki SV usposabljali in urili na ravni vodov. Na več lokacijah po Sloveniji so sodelovali pehotni vodi 1., 72. in logistične brigade. Niz taktičnih vojaških aktivnosti, ki so namenjene preverjanju in nadgrajevanju sposobnosti delovanja sil SV, poteka tudi po težko prehodnih zemljiščih ter zunaj vojaških vadišč in strelišč, saj je poleg obvladovanja vojaških veščin poznavanje okolja izrednega pomena za hitro odzivnost.