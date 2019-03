Praznik, posvečen materam: praznuje jih nekaj več kot 672.600

Na današnji dan, 25. marca, praznujejo mame. Prvič so materinski dan enotno praznovali v ZDA. V Evropi so ga začeli praznovati po drugi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva so določili datum 15. maj, potem pa so ga prestavili na 24. marec. Na materinski dan so bile razne prireditve na šolah, pa tudi drugod. Na proslavah so otroci navadno recitirali pesmi, posvečene materam, velikokrat pa so zaigrali tudi krajšo igrico, ki je prikazala nesebično ljubezen mater.

Prvič mamice pri starosti malo čez 29 let

Kot vsako leto, je tudi letos statistični urad pripravil nekaj podatkov. V letu 2017 je bila povprečna starost ženske ob rojstvu otroka 30,9 leta, tistih, ki so rodile prvič, pa 29,4 leta. Za primerjavo - ob koncu 19. stoletja je bila povprečna starost žensk ob rojstvu otrok 32 let. Potem se je zniževala in do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja dosegla najnižjo - 25,3 leta. Od takrat dalje narašča. Podobno velja tudi za starost žensk ob rojstvu prvega otroka. Najnižja - 22,7 leta je bila zabeležena v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja, od takrat pa narašča.

V letu 2017 je v Sloveniji rodilo 19.882 žensk, za primerjavo - to je 80 manj kot v 2016 in približno toliko kot pred 25 leti. 9.268 žensk od teh je rodilo prvič - to je skoraj 400 manj kot v 2016 in približno toliko kot pred 12 leti. Rodile so 20.241 otrok - to je pol manj, kot se jih je rodilo letno v sredini šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja.