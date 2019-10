Danes prehod hladne fronte z nevihtami, nalivi in sodro

Južni vetrovi, ki pihajo pred fronto, so poskrbeli za še eno toplo jutro, ki bolj kot na oktober spominja na avgust. Na Štajerskem in v Prekmurju, kjer je veter najizrazitejši, se temperature niso spustile pod 15 stopinj Celzija. Še topleje, kar 20 stopinj Celzija, je ob morju. Zelo toplo pa je tudi v slovenski Sibiriji v Babnem Polju, kjer so ob šesti uri zjutraj izmerili 12 stopinj Celzija. Ob takšnih temperaturah si je kar težko predstavljati, da bo v petek zjutraj marsikje nastala slana.

Za izrazito ohladitev bo poskrbela obsežna zaloga hladnega zraka, ki je že preplavila kraje severno od Alp, do noči pa se bo postopno razširila tudi nad Slovenijo. Ob prodiranju hladnega zraka na južno stran Alp se bo danes čez dan nad severnim Sredozemljem poglobil nov ciklon, ki bo še dodatno razgibal vremensko dogajanje pri nas in poskrbel za nekoliko izdatnejšo količino padavin. Ker bodo južni vetrovi do prihoda fronte v nižje plasti ozračja še dovajali zelo topel zrak, v višinah pa se bo medtem že začelo ohladiti, bo celotno ozračje zelo nestabilno.

Kaj lahko pričakujemo?

Dopoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, toplo in vetrovno, drugod bo oblačno. S približevanjem hladne fronte v popoldanskem času se bo povsod pooblačilo. Padavine, tudi nevihte s krajevnimi nalivi in sodro, ki bodo sprva nastajale predvsem nad hribovitimi predeli zahodne Slovenije, bodo vse pogostejše in se bodo v pasovih začele širiti tudi nad osrednjo in severno Slovenijo. Najkasneje, šele proti večeru, bo začelo deževati na Dolenjskem in v Beli krajini.

Do prihoda fronte bo še zelo toplo. Marsikje bo nad 20, na jugovzhodu in ob morju celo do 24 stopinj Celzija. Sredi popoldneva bo na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju zapihal okrepljen severni veter in začelo se bo hladiti. Ob tem se bo spuščala tudi meja sneženja. Če bo večji del dneva ta nad našimi najvišjimi vrhovi, bodo zvečer snežinke poplesavale vse do 2000 metrov nadmorske višine, v noči na četrtek pa lahko še nekoliko nižje. Na Kredarici bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega.