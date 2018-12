Danes poledica, ob koncu tedna občutna otoplitev

Večji del Evrope je prišel pod vpliv območja nizkega zračnega tlaka, ki prinaša oblake in krajevne padavine. Ponoči se je nad Slovenijo pomaknila fronta, ki se bo v bližini naših krajev zadrževala tudi čez dan, potem pa postopno razpadla.

Do večera se bodo še pojavljale padavine, ki jih bo dopoldne več v zahodni, popoldne pa v vzhodni Sloveniji. Po nižinah bo večinoma deževalo. Ker bo tudi čez dan po nižjih legah vztrajal hladen zrak, bo na izpostavljenih legah še nastajala poledica. V večjem delu države bodo temperature med –1 in 3 stopinje Celzija. Precej topleje bo na Goriškem s 7 in ob morju z 11 stopinjami Celzija.

Sledi občutna otoplitev

Dnevi do božiča bodo minili v znamenju jugozahodnega vetra, s katerim bo dotekal toplejši zrak. V zahodni in osrednji Sloveniji bo veliko oblakov in megle, na vzhodu pa bodo vmes tudi sončna obdobja. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo v petek in v soboto občasno rahlo rosilo ali deževalo, drugod padavin ne pričakujemo.

Za ta čas bo zelo toplo. Najvišje temperature, tudi do 15 stopinj Celzija, bomo izmerili v pasu med Belo krajino in Pomurjem, na zahodu pa bo zaradi oblačnosti za dobrih 5 stopinj Celzija manj toplo. Prehod fronte z manjšimi padavinami nas predvidoma čaka ravno na božični dan, a bo po nižinah večinoma le deževalo.