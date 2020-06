Danes še oblačno in deževno, v prihodnjih dneh pa več sonca in višje temperature

Deževje je v preteklih dneh precej napolnilo struge nekaterih rek. Že včeraj so reke v zahodni in osrednji Sloveniji narasle do velikih pretokov, ponoči pa se je naraščanje nadaljevalo, saj so se čez Slovenijo pomikali novi padavinski pasovi. Vodostaja sta se najbolj povišala Ljubljanici in Vipavi, ki se na izpostavljenih mestih ob strugi tudi že razlivata. Največ padavin, od 20 do 40 litrov na kvadratni meter, je sicer tudi v tej noči padlo na Primorskem, Notranjskem in ponekod na Gorenjskem. Skupna količina dežja je tako na teh območjih lokalno že presegla sto litrov na kvadratni meter. Povsem drugače je na Štajerskem, Koroškem in v Posavju, kjer je bilo dežja le za vzorec, marsikje v Prekmurju pa ni padla niti kaplja.