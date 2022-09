Danes še okoli 30, čez vikend le še nekaj nad 10 stopinj Celzija

Že jutri pa nas, tako Arso, čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, pojavljale naj bi se tudi nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Tudi v petek bo oblačno. Od severa bo dež postopno zajel vso Slovenijo. Sprva bodo vmes tudi nevihte, popoldne pa bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer pa burja. Sobota bo oblačna, deževna in hladna. V visokogorju bo snežilo, na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja. Temperature se bodo dopoldan gibale okoli 12, popoldan pa okoli 14 stopinj Celzija.