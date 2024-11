Čas zasneževanja narekujejo vremenski pogoji, ne časovni bloki

"Ni nam bila dana priložnost tega prehoda, kot je bila dana denimo gospodinjstvom. Verjamem, da še obstajajo možnosti, da do vseh teh izenačitev pogojev pride, da bomo lahko vračunali v cene in razumeli te podražitve," pravi predsednik Združenja žičničarjev Slovenije Boštjan Paradiž. "Ko imamo tistih pet oziroma šest dni pogojev za delo, moramo delati, takrat se ne sprašuješ, koliko stane elektrika, in ne sprašuješ se, kateri del dneva je, ampak vse sile so usmerjene v to, da naredimo dovolj tehničnega snega, da bomo potem lahko celo sezono smučali," še pojasni.

Za zimske delavce je prilagajanje delovanja na ure cenejše elektrike nemogoče. Umetno zasneževanje je vezano zgolj na vremenske pogoje."Za izdelavo tehničnega snega so ta okna, ko so pogoji ustrezni, teh je vedno manj. In takrat je treba največja moč, ki jo imamo na voljo, se pravi največ topov, primerno ohlajena voda in veliko te in takrat je to treba izkoristiti. In tega se ne da planirati," se strinja direktor združenja Slovenia outdoor Matej Kandare.