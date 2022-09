Danes sem. Jutri me ni. Ne sprašuj, ker ne odgovarjam.

Avtorji študije, objavljene v Acta Psychologica, so obsežno raziskovali načine prekinitve zgodnjih in srednje dolgih romantičnih odnosov. Ugotavljali so vlogo temne triade v strategiji prekinitve odnosa. Ugotovili so, da so tisti, ki so že s kom nenadno in brez pojasnila prekinili odnos, izražali več lastnosti temne triade, še posebej pa se jim je takšen način prekinitve odnosa zdel primeren za krajša razmerja. Še posebej so tukaj izstopali moški z visoko izraženim narcizmom. Strokovnjaki tako menijo, da gre za vedenje, ki je na romantičnem področju še posebej značilno za ljudi, ki jih zanima priložnostni seks, kjer je njihov vložek v odnos minimalen, do odnosov pa imajo sebičen ali celo izkoriščevalski pristop. Strokovnjaki sicer dodajajo – v pojavu nenadne, nepojasnjene prekinitve odnosa, pogosto vseeno ni nič patološkega. Oziroma povedano drugače – če je nekdo kreten, to še ne pomeni, da ima duševno bolezen ali motnjo.

V skladu s temi študijami osebe, ki po tem, ko so vstopile v nek odnos, kjer je šlo vse dobro – še predobro – potem pa ugotovijo, da je druga stran izginila kot kafra, in najprej jezno pomislijo – psihopat, sploh ne živijo v veliki zmoti, pravijo strokovnjaki.

Raziskave posameznikov, ki se zatekajo k takšnemu vedenju, še niso številne, so pa nekatere študije po pisanju Psychology Today pokazale, da imajo tisti, ki se jim zdi ghosting sprejemljiv, bolj verjetno osebnostne lastnosti temne triadne (psihopatija, makiavelizem in narcizem).

Velik mit je, da se ghosting dogaja le v svetu zmenkov. Dejstvo je, da gre za vedenje, ki je vse bolj prisotno v vseh segmentih našega življenja – z delodajalci, kolegi, prijatelji in celo našimi sorodniki. Še posebej se je v času covida povečal ghosting, povezan z delovnim razmerjem, pravijo raziskovalci. Če so bili leta delodajalci tisti, ki se niso niti odzvali na prošnje delojemalcev, se zdaj vse pogosteje znajdejo v situaciji, ko delojemalec po nekaj krogih pogovorov enostavno ponikne.

O čem pravzaprav govorimo? V različnih študijah v zadnjih desetih letih se je pomen ghostinga nekoliko spreminjal, predvsem na račun različnega dojemanja tega vedenja znotraj različnih generacij. Ne gre namreč za povsem nov pojav. Posamezniki, ki so šli samo po cigarete, vrnili pa se niso nikoli več, so že pred desetletji zaposlovali tudi filmsko industrijo. Toda v obdobju naraščanja priljubljenosti družbenih omrežij je postalo iskanje definicije za ghosting le še bolj zapleteno. A v osnovi gre za način, kako ljudje končajo odnos – tako, da ena oseba nenadoma začne ignorirati ali neha komunicirati z drugo osebo, ne da bi jim povedala, zakaj.

Vseeno je sicer za pojav zmotno kriviti izključno pandemijo. Že do leta 2019 je bil ghosting precej normaliziran predvsem v sferi družbenih omrežij in aplikacij za zmenke. Študije kažejo, da je prav razširjenost družbenih omrežij glavni vzrok za normalizacijo ghostinga in ostalih neobveznih vedenj.

Izgovori in ljudje, neopremljeni z veščinami za delovanje v neprijetnih situacijah

Nekatere študije kažejo, da gre v primeru tega vedenja zgolj za ljudi, ki se izogibajo nelagodju konflikta ali čustvene reakcije druge strani. Med mladimi boste pogosto slišali izraze, kot je izogibanje drami in toksičnosti.

A v ozadju je nekaj drugega, pravijo strokovnjaki. Nekateri odrasli enostavno niso opremljeni s komunikacijskimi veščinami, da bi učinkovito končali odnos, zato izstopijo s strategijo pobega, namesto da bi se soočili z realnostjo in neprijetnimi aspekti situacije.

Slednje med drugim potrjuje študija iz leta 2021, objavljena v reviji Psychology of Popular Media, opravljena med študenti, ki so pojasnjevali, zakaj so se odločili izginiti iz odnosa. Nekateri študenti so dejali, da jim je manjkalo potrebnih komunikacijskih veščin, da bi se odprli in pošteno pogovorili, drugi so dejali, da bi takšen pogovor pri njih vzbudil tesnobo, spet tretji so dejali, da bi srečanje z osebo, ki so jo zapuščali, v njih prebudilo občutke, s katerimi se niso želeli soočiti. Skoraj polovica je dejala, da so se tako odstranili iz strupene situacije. Nekateri so sprejemljivost nenadne prekinitve odnosa povezali s kulturo srečanj za eno noč, nekateri pa so celo dejali, da menijo, da je za drugo osebo lažje, če izginejo, kot da ji pojasnijo, da odnosa ne želijo več.

Študije sicer kažejo, da želijo ljudje osebno prekinitev odnosa, razpad odnosa po e-pošti ali sporočilu se jim zdi nesprejemljiv.

Kot nekdanja svetovalka in vzgojiteljica menim, da je težava v tem, da družba podcenjuje pomen razvoja bistvenih veščin, ki jih potrebujemo za neprijetne pogovore. "Družba zato ljudi teh veščin sploh ne nauči, ne znamo ravnati v situacijah, ki so za nas nerodne, zmedene in nepredvidljive," opozarja Val Walker za Psychology Today. A namesto, da bi posameznike družba danes bolje pripravila na neprijetne situacije, raje normalizira ghosting, opozarja: "Zato upam, da bodo vsaj prihodnje študije bolje izpostavile vlogo osebnostnih lastnosti v tem vedenju ter nam ga pomagale bolje razumeti." Pri tem sicer dodaja, da obstajajo tudi situacije, kjer je hitro izginotje iz odnosa najboljša strategija – gre za odnose, kjer je ogrožena varnost osebe in je nenadna prekinitev brez pojasnil najbolj varen izhod, saj bi vsakršna komunikacija osebo postavila v nevarnost.

Padec v spiralo slabih odnosov in zaviranje osebne rasti

Ko se oseba znajde v odnosu, kjer je druga stran izginila brez pojasnila, je v času normalizacije takšnega vedenja reakcija okolice običajno – ne jemlji tega osebno. Da je to lažje reči, kot dejansko storiti, potrjujejo tudi strokovnjaki. Ghosting povzroča dvom, zmedo in negotovost, prav tako lahko razbije naš občutek pripadnosti z drugimi. To je vedenje, ki napade našo najbolj ranljivo točko – željo po pripadnosti. Ima lahko uničujoč vpliv, če nas nekdo, ki smo ga ljubili in mu zaupali – ali pa smo ga želeli imeti radi, zapusti brez besede, pojasnjuje psihologinja Michelle Drouin z univerze Purdue.

Niso pa učinki le kratkotrajni, svarijo strokovnjaki. Dolgoročni učinki lahko povzročijo trajne občutke nezaupanja, ki so se v nekaterih primerih prelivali v prihodnje odnose. Takšne izkušnje so pogosto povzročile internalizirano zavrnitev, samoobtoževanje in občutke nizke vrednosti.

Obstajajo pa tudi psihološke posledice za tiste, ki izginejo. Približno 50 odstotkov sodelujočih v študiji, objavljeni v Psychology of Popular Media, je dejalo, da so ob tem dejanju doživeli občutke krivde ali obžalovanja.

Ugotovitve tudi kažejo, da je takšen umik iz odnosa redko enkratno dejanje, pogosteje je to serijski način umika. To lahko zavira osebno rast, oseba pade v spiralo slabih odnosov, saj pristna intimnost postaja vse bolj neznana, nenaden umik postaja vse bolj udobna izhodna strategija, odnosi pa postajajo vse krajši in vse bolj površinski.

Strokovnjaki so tako jasni – že mogoče, da je na videz precej lažje, ko se soočiti s situacijo, enostavno prekiniti komunikacijo, ter se izgovoriti, da sebe (in druge) zgolj ščitimo pred nelagodjem. A v resnici negativnih učinkov na dolgoročno duševno zdravje in čustveno počutje obeh strani ne gre podcenjevati.