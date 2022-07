Danes v boj z ognjem 1500 gasilcev, ponoči padlo nekaj dežja

V boj z obsežnim požarom, ki na goriškem Krasu pustoši že več kot teden dni, se bo danes podalo 1500 gasilcev iz vse države, napoveduje uprava za zaščito in reševanje. Ponoči je nad požariščem bdelo okoli 1070 gasilcev iz šestih gasilskih regij. Preko noči so izvajali gašenje in polivanje žarišč ter čiščenje robov požarišč. Brezpilotni letalnik SV je opravil pregled požarišča, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.

V soboto je 1071 gasilcem in okoli 300 pripadnikom drugih služb ob najmočnejši pomoči iz zraka doslej razmere vendarle uspelo nekoliko umiriti. Glavnina intervencij je v soboto potekala na območju Opatje Selo-Temnica-Miren ter Železna vrata-Trstelj, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Danes bodo gasilske enote nadaljevale z delom na terenu, pričakuje se predvsem intenzivno zalivanje roba požarišča, so sporočili iz regijskega štaba CZ. icon-expand FOTO: Domen Gorup icon-chevron-left icon-chevron-right Kot je povedal medijski predstavnik intervencije Robert Okorn, je bila noč bolj mirna od prejšnje, osredotočili so se predvsem na zahodni del požara proti vasi Lokvice in pod Kostanjevico na Krasu. Okoli 4. ure je območje prešla fronta z dežjem, a po Okornovih besedah večjih sprememb na terenu ni povzročila. "Dež ni kaj dosti pomagal, vse se namreč zelo hitro suši," je dejal Okorn. "Prihajajo nove enote, napovedana je tudi podpora iz zraka." Pristojni so glede napovedi za danes previdni, tudi zaradi napovedane burje. Pri današnji intervenciji računajo na pomoč iz zraka s helikopterji, tudi iz tujine, ter vojaškimi letali za gašenja. Romunska spartana sta že na brniškem letališču, uporabili ju bodo, ko bodo razmere dopuščale. Varnostna zahteva za gašenje s takim letalom je namreč 500-metrski varnostni koridor, na katerem ne sme biti ljudi ali opreme. Ocenjujejo, da bi tako vrsto gašenja lahko uporabili za nove požare, torej tam, kjer bi požar preskočil in bi ga z vodo z letala zamejili. PREBERI ŠE Spartan v enem naletu nad plamene odvrgel 5000 litrov vode Na terenu bodo tudi prostovoljci, ki bodo pod koordinacijo Zavoda za gozdove izvajali protipožarne poseke in čiščenje okoli vasi, s čimer želijo preprečili preskoke požarov oz. obraniti objekte. Večje škode na objektih do zdaj sicer ne beležijo, pogorela je le koča med Renčami in Trsteljem.