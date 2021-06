Danes vrhunec vročinskega vala, a absolutnih temperaturnih rekordov ne bo

Prag povprečne temperature za razglasitev vročinskega vala je v Alpskih dolinah 22 stopinj Celzija, po nižinah in v notranjosti je meja 24 stopinj Celzija, na Primorskem pa je meja 25 stopinj. Po njegovih besedah je sicer povprečna temperatura zraka na običajen julijski dan v notranjosti države okoli 20 stopinj Celzija, na Primorskem pa od 22 do 24 stopinj Celzija.

Vertačnik je v podcastu, ki ga je vodil Matija Klančar, poudaril, da zaradi globalnega segrevanja obstaja možnost, da bodo v prihodnjih letih zdajšnji temperaturni rekordi preseženi.

Junijski rekord v Sloveniji je bil sicer izmerjen 22. junija 2000 v Metliki, in sicer 37,5 stopinje Celzija. Le desetinko manj so vremenoslovci namerili pred dvema letoma v Idriji. Junij 2019 je tudi sicer postregel z obilico vročine in nekaterimi vročinskimi rekordi. Na Kredarici so 27. junija isto leto izmerili kar 20,8 stopinje Celzija – to je bil tam doslej tudi edini junijski dan s temperaturo nad 20 stopinj Celzija.

Po napovedih Blaža Štera bo danes v Sloveniji dosežen vrhunec tokratnega vročinskega vala, visoke temperature pa bomo beležili tudi v četrtek. V petek bo precej jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte. V soboto bo povečini sončno, vročina bo nekoliko popustila. Popoldne bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Prihodnji teden pa Šter ne izključuje možnosti novega vročinskega vala.

Absolutni temperaturni rekord smo v Sloveniji dosegli 8. avgusta leta 2013. Na letališču Cerklje ob Krki so na ta dan izmerili 40,8 stopinje Celzija, je navedel Vertačnik.

V zadnjih dveh mesecih so po svetu sicer izmerili kar nekaj vročinskih rekordov. V Aziji so po njegovih navedbah 15. junija v kraju Iranšar v Iranu, ki leži na nadmorski višini 600 metrov, izmerili najnižjo jutranjo temperaturo 35 stopinj Celzija, čez dan pa se je ogrelo do 49 stopinj Celzija, kar velja za najtoplejši dan kjer koli na svetu na takšni nadmorski višini.