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Slovenija

Plazovi in obsežna škoda, prihajajo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra

Ljubljana, 10. 06. 2026 08.09 pred eno minuto 3 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Oranžno opozorilo za celotno državo

Preko naših krajev so se nevihte premikale v drugem delu noči, trenutno pa so plohe in nevihte predvsem v severni polovici države. Glavnino dogajanja pa lahko pričakujemo zvečer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Na Arsu so za celotno državo izdali oranžno opozorilo, krajevno niso izključili tudi toče.

Nevihte, ki so že ponoči nastajale ob oslabljeni hladni fronti v Furlaniji - Julijski krajini, so se v drugem delu noči premikale preko naših krajev. Trenutno se plohe in nevihte pojavljajo predvsem v severni polovici države in ob morju, so sporočili z Arsa.

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Glavnino vremenskega dogajanja lahko pričakujemo danes zvečer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta, napoveduje Agencija RS za okolje: "Kot smo omenili v včerajšnji objavi, smo danes zjutraj povišali stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji iz rumene na oranžno. Prehod hladne fronte bodo spremljale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča." Kmalu po tem pa je Arso izdal oranžno opozorilo za celotno državo.

Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek, so še zapisali. 

Oranžno opozorilo za celotno državo
Oranžno opozorilo za celotno državo
FOTO: Arso

Narasle bodo reke

"Danes čez dan bodo še naraščale predvsem reke v severozahodni Sloveniji. Zvečer in v noči na četrtek bodo naraščale reke tudi drugod po državi," so napovedali na Arsu. Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije hitro narastejo do velikih pretokov in se ob tem razlivajo. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinske vode, so še zapisali na agenciji. 

Mura in Drava bosta naraščali še v četrtek in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. V četrtek bo naraščala tudi Sava v srednjem in spodnjem toku, drugod po Sloveniji pa bodo reke upadale. V petek bodo reke povsod po Sloveniji upadale, so še dodali na Arsu. 

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Nočno neurje močno prizadelo občino Žetale: okoli 50 plazov, poškodovani posamezni odseki cest

Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Kopše je še povedal, da so bili poplavljeni tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. "Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav," je še dodal žetalski župan.

Na občini ob tem občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov, pa tudi, da upoštevajo morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Ker bodo začeli zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi.

"V tem trenutku je naša prednostna naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in vzpostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja," je dejal Kopše. Po njegovih navedbah bodo o vseh nadaljnjih ukrepih in ugotovitvah občane redno obveščali. Že dopoldne bodo opravili krizni sestanek z gasilci, civilno zaščito ter vzdrževalci občinskih in državnih cest.

Po podatkih župana so nočni nalivi najbolj prizadeli prav njihovo občino, v kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Poškodovalo je tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. "Škoda gre verjetno v milijone evrov in občina sama tega ne bo zmogla sanirati," je še dodal Kopše.

Veliko škode je nastalo tudi na zasebnih objektih, v Čermožišah naj bi bila po doslej zbranih podatkih zaradi plazu ogrožena hiša.

O meteorni vodi, ki je ponoči zalila klet stanovanjskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice.

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NeXadileC
10. 06. 2026 09.00
Pa to je včasih bilo povsem normalno vreme...
Odgovori
+2
2 0
Lujzek Biber
10. 06. 2026 08.46
Šponamo ta vas. Da bo.
Odgovori
-2
2 4
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