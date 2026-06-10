Plazovi in obsežna škoda, prihajajo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra

Nevihte, ki so že ponoči nastajale ob oslabljeni hladni fronti v Furlaniji - Julijski krajini, so se v drugem delu noči premikale preko naših krajev. Trenutno se plohe in nevihte pojavljajo predvsem v severni polovici države in ob morju, so sporočili z Arsa.

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Glavnino vremenskega dogajanja lahko pričakujemo danes zvečer, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta, napoveduje Agencija RS za okolje: "Kot smo omenili v včerajšnji objavi, smo danes zjutraj povišali stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji iz rumene na oranžno. Prehod hladne fronte bodo spremljale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča." Kmalu po tem pa je Arso izdal oranžno opozorilo za celotno državo. Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek, so še zapisali.

Oranžno opozorilo za celotno državo FOTO: Arso

Narasle bodo reke

"Danes čez dan bodo še naraščale predvsem reke v severozahodni Sloveniji. Zvečer in v noči na četrtek bodo naraščale reke tudi drugod po državi," so napovedali na Arsu. Ob lokalno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke predvsem v severni polovici Slovenije hitro narastejo do velikih pretokov in se ob tem razlivajo. Na teh območjih je možno tudi zastajanje padavinske vode, so še zapisali na agenciji. Mura in Drava bosta naraščali še v četrtek in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. V četrtek bo naraščala tudi Sava v srednjem in spodnjem toku, drugod po Sloveniji pa bodo reke upadale. V petek bodo reke povsod po Sloveniji upadale, so še dodali na Arsu.

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