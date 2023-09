Danijel Krivec vrsto let zasedal nezdružljivi funkciji

Danijel Krivec je bil član sveta javnega zavoda od leta 2017, poslanec pa je že šesti mandat. Za Dnevnik je zatrdil, da ni vedel, da krši zakon, in da je ravno v izogib konfliktu interesov in takšnih "insinuacij", kot se je izrazil, zaprosil občino, da to preveri pri KPK.

Na bovški občini so za Dnevnik dejali, da so združljivost Krivčevih funkcij ustno preverjali pri KPK in od nje pridobili "pozitiven odgovor". KPK, ki beleži tudi ustna poizvedovanja, pa te informacije časniku ni potrdila. "Na komisiji mnenja, iz katerega bi izhajalo, da je položaj člana sveta javnega zavoda združljiv s funkcijo poslanca, nismo podali," so zatrdili.