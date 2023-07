Danijel Levičar z Gen energije v Golobov kabinet

Bil je med drugim vodja Direktorata za energijo na pristojnem ministrstvu in namestnik predsednika uprave trgovca z elektriko iz Neka Gen-I, od koder je odšel na mesto poslovnega direktorja Gen energije.

Levičar je po izobrazbi fizik z magisterijem iz poslovnega menedžmenta in ima dolgoletne izkušnje na področjih jedrske tehnologije, delovanja energetskih sistemov, energetskih trgov, mednarodnega jedrskega prava in energetske politike, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Premier Robert Golob je sredi junija na posvetu o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji v Krškem napovedal, da bo vlada do 1. avgusta sprejela načelno odločitev o izvedbi projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) in da bo Levičar kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade ta projekt koordiniral.

Levičar je takrat dejal, da bo koordiniral delo vseh ministrstev in preostalih deležnikov. Projekt je "multideležniški in multigeneracijski", zato potrebuje "širšo fokalno točko na visoki ravni", je povedal in dodal, da bo njegov cilj čimprejšnja uresničitev projekta.

Četrta državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič

Vlada je na današnji zadnji seji pred poletnimi počitnicami imenovala tudi novo, četrto državno sekretarko na ministrstvu za finance. To je postala Katjo Božič, pokrivala bo področja davkov, carin in drugih dajatev ter izboljšanja učinkovitosti javne porabe.

Božičeva je magisterij znanosti pridobila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Karierno pot je začela v Banki Slovenije, delovne izkušnje pa je pridobivala v borzno-posredniški družbi Poteza, v Bank Austria Creditanstalt, na ministrstvu za finance in v Gorenjski banki. Delovala je tudi kot svetovalka na področju financ. Leta 2019 se je zaposlila na Računskemu sodišču, konec leta 2020 pa je bila imenovana za vrhovno državno revizorko.

Božičeva bo mandat nastopila 15. septembra in bo četrta državna sekretarka na finančnem ministrstvu. Pridružila se bo Saši Jazbec, odgovorni za fiskalno politiko, proračun, javno računovodstvo in javno premoženje, Nikolini Prah, pristojni za finančni sistem, in Gordani Pipan.

Funkcijo državnega sekretarja na tem resorju je sicer marca zapustil Tilen Božič. Odstopil je sam, potem ko je bil premier Robert Golob javno kritičen do ekipe ministrstva, ki ga vodi Klemen Boštjančič. Obregnil se je predvsem ob komunikacijo o davčni reformi, ki da je bila slaba in napačna.