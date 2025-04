DANKÜCHEN MEGASTORE LJ-BTC odpira svoja vrata na novi lokaciji!

Poleg kuhinj svojim strankam nudijo tudi koncept celotnega interierja, kjer so vsi pohištveni elementi in detajli oblikovani v enotnem slogu, barvah in materialih, kar ustvarja vizualno skladnost in harmonijo.

Nova lokacija – nova izkušnja

Na novi lokaciji boste lahko v živo občudovali dihjemajoče dizajne kakovostnih kuhinj, vključno z novo kolekcijo 2025. Poleg kuhinj bo razstavljeno tudi pohištvo za dnevne sobe, hodnike, pisarne in kopalnice. Pričakalo vas bo kar 8 certificiranih kuhinjskih načrtovalcev z 20-letnimi izkušnjami, ki vam bodo stali ob strani pri vsakem koraku na poti do popolne kuhinje ali interierja za celoten dom.

Kuhinjski studio – z zgodbo & tradicijo

V DANKÜCHEN MEGASTORE LJ-BTC verjamejo, da obstaja zgolj ena vrednota, ki jo lahko stranki podarijo ob prvem obisku, in to je – čas.V prehitrem tempu življenja in poplavi ponudb si vsaka stranka zasluži, da osrčje svojega doma načrtuje brez priganjanja. Le tako bodo vsa bodoča družinska praznovanja, nedeljska kosila in jutra ob dišeči kavi potekala, kot si je vedno želela – v miru.

Vsak rezerviran termin in opravljen 3D izris krepi njihovo bogato tradicijo. Že skoraj četrtino stoletja so del zgodbe, ki jo po celotni Evropi piše znamka DANKÜCHEN, ki jo zaznamujeta avstrijska kakovost in več kot 365 barvnih kombinacij.

Prednost kuhinj izdelanih po meri je, da lahko dizajn, razporeditev, višino in vrste elementov v celoti prilagodijo vašim željam. Načrtovanje kuhinj po meri ni ustaljen postopek, temveč projekt, o katerem nekateri sanjajo več let.