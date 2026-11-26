Tandemski skok s padalom je primeren tudi za tiste, ki se s padalstvom srečujejo prvič. Obdarovancu ni treba imeti predhodnega znanja ali izkušenj, saj celoten skok poteka v spremstvu izkušenega tandem inštruktorja. Ta poskrbi za pripravo, pravilno namestitev opreme in izvedbo vseh faz skoka. Darilni bon tako združuje preprosto obdarovanje in izjemno doživetje, ki ga bo prejemnik še dolgo z veseljem obujal.

Zakaj izbrati darilni bon za skok s padalom v tandemu?

Najlepša darila niso vedno tista, ki jih lahko zavijemo v darilni papir. Pogosto največ pomenijo prav izkušnje, ki v nas pustijo močan vtis in postanejo del naših najlepših spominov. Darilni bon za skok s padalom v tandemu je namenjen vsem, ki imajo radi adrenalin, si želijo premagati osebne meje ali preprosto iščejo novo življenjsko izkušnjo. Še posebej primeren je za ljudi, ki že dolgo razmišljajo o skoku s padalom, vendar še niso zbrali poguma, da bi naredili prvi korak. Takšno darilo lahko podarite partnerju, prijatelju, družinskemu članu ali sodelavcu. Odlično se obnese kot presenečenje za okroglo obletnico, rojstni dan, valentinovo, božič ali darilo ob zaključku pomembnega življenjskega obdobja. Njegova prednost je tudi prilagodljivost, saj obdarovanec sam izbere ustrezen termin glede na razpoložljivost skakalnih dni. Kupec zato ob naročilu ni obremenjen z usklajevanjem datuma in lahko darilo pripravi tudi precej vnaprej.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika



















Kako poteka skok s padalom v tandemu?

Ena največjih prednosti tandemskega skoka je, da za njegovo izvedbo ne potrebujete predhodnega padalskega znanja. Pred odhodom v letalo vas pričaka izkušen tandem inštruktor, ki predstavi potek skoka, razloži osnovna navodila in pomaga pri pripravi. Udeleženec prejme potrebno opremo, med drugim kombinezon, čelado in zaščitna očala. Posebna pozornost je namenjena pravilnemu položaju telesa, ki je pomemben pri odskoku, prostem padu in pristanku. Ko je priprava končana, se skupaj z inštruktorjem vkrcate v letalo in začnete vzpenjanje proti višini odskoka. Že sam panoramski let je posebno doživetje, saj se z višino odpirajo vedno lepši razgledi na pokrajino. Ko letalo doseže ustrezno višino, sledi odskok. Začne se prosti pad, med katerim lahko hitrost doseže približno 200 km/h. Pri skoku z višine 4200 metrov traja ta faza približno 50 do 60 sekund, nato pa inštruktor odpre padalo. Sledi nekajminutno jadranje proti pristajalni površini, med katerim se adrenalinsko doživetje spremeni v mirnejše uživanje v razgledu. Po pristanku obdarovanec prejme diplomo o opravljenem skoku. Celotna izkušnja je zasnovana tako, da lahko v njej uživajo tudi popolni začetniki, medtem ko za varnost in tehnično izvedbo skrbi izkušen tandem inštruktor.

Kakšne možnosti tandemskega skoka so na voljo?

Pri Prostipad.si lahko izbirate med različnimi paketi, zato lahko darilni bon prilagodite željam obdarovanca. Osnovna možnost je tandemski skok z višine 4200 metrov, ki vključuje pripravo, uporabo opreme, panoramski let, približno 50 do 60 sekund prostega pada in jadranje pod odprtim padalom. Gre za odlično izbiro za vse, ki želijo prvič izkusiti občutek prostega pada in spoznati svet padalstva. Za še intenzivnejše doživetje je na voljo skok z višine 6000 metrov, pri katerem prosti pad traja približno 100 sekund. Večja višina pomeni več časa v zraku in še bolj izrazito adrenalinsko izkušnjo. Pri tej različici je vključena tudi dodatna oskrba s kisikom med vzpenjanjem. Na voljo je tudi VIP tandemski skok, ki je namenjen tistim, ki si želijo nekoliko bolj ekskluzivnega doživetja. Letalo je namenjeno samo udeležencem VIP paketa, vključena pa je tudi možnost profesionalnega snemanja in fotografiranja. Vse možnosti, podrobnosti o paketih in aktualno ponudbo lahko preverite na strani skok s padalom pri Prostipad.si . Tako boste lažje izbrali darilni bon, ki najbolj ustreza pričakovanjem in željam osebe, ki jo želite presenetiti.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika



















Zakaj zaupati izvedbo skoka ekipi Prostipad.si?

Pri izbiri ponudnika je pomembno, da se obdarovanec prepusti ekipi, ki ima dovolj izkušenj in znanja za organizacijo tandemskih skokov. Prostipad.si združuje izkušene padalske inštruktorje, med katerimi so tudi državni in svetovni prvaki ter člani slovenskih reprezentanc. Ekipa ima za seboj več kot 50.000 padalskih skokov in pri svojem delu uporablja profesionalno opremo ter lastno turbinsko letalo Cessna 206 PT6. Skoki se organizirajo na različnih lokacijah po Sloveniji, med drugim v Portorožu, Šentvidu pri Stični, Postojni, Bovcu in Lescah. Izbira lokacije je odvisna od organizacije skakalnih dni in razpoložljivosti. Pomemben del izvedbe predstavljajo tudi varnostni postopki in ustrezna padalska oprema, ki vključuje glavno in rezervno padalo ter avtomatsko varnostno napravo. Ker je padalstvo odvisno od vremenskih razmer, se skoki izvajajo takrat, ko so pogoji ustrezni. Močan veter, dež ali neustrezna oblačnost lahko vplivajo na izvedbo, zato se v takšnih primerih termin prestavi na drug razpoložljiv skakalni dan. Več informacij o ekipi, ponudbi in organizaciji skokov najdete na uradni spletni strani Prostipad.si .

Darilni bon za skok s padalom v tandemu tudi v zadnjem trenutku

Če iščete darilo tik pred rojstnim dnem ali drugo posebno priložnostjo, je darilni bon za skok s padalom v tandemu zelo praktična rešitev. Pri Prostipad.si ga lahko naročite prek spleta ali telefona, ob ustrezni organizaciji pa ga lahko prejmete še isti dan. Tako vam ni treba iskati običajnega darila samo zato, ker vam je zmanjkalo časa. Darilni bon velja eno leto od datuma naročila, kar obdarovancu omogoča dovolj časa za načrtovanje doživetja. Po prejemu bona se lahko sam dogovori za termin in izbere lokacijo glede na razpoložljive možnosti. Takšna prilagodljivost je še posebej dobrodošla, saj ni treba vnaprej usklajevati urnikov ali določati datuma, ki bi moral ustrezati tako kupcu kot prejemniku.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

Skok s padalom v tandemu Arhiv ponudnika

















Posebna ponudba - Brezplačne fotografije ob nakupu snemanja

Da bi bilo doživetje še bolj nepozabno, lahko darilnemu bonu dodate tudi snemanje tandemskega skoka. Zunanji snemalec med skokom posname najpomembnejše trenutke, od priprav in vzpenjanja z letalom do odskoka in prostega pada. Obdarovanec tako prejme video spomin, s katerim lahko svoje doživetje deli tudi z drugimi. Pri nakupu darilnega bona z zunanjim snemanjem lahko izkoristite tudi posebno promocijsko ugodnost in fotografije skoka prejmete brezplačno. To pomeni, da boste poleg nepozabnega adrenalinskega doživetja podarili še trajen spomin v obliki fotografij in videoposnetka. Pred naročilom preverite aktualne pogoje promocije na spletni strani ponudnika.

Podarite darilni bon za skok s padalom v tandemu Če želite podariti nekaj, kar bo obdarovanec zares doživel in si zapomnil, je tandemski skok s padalom odlična izbira. Združuje vznemirljiv panoramski let, nepozaben prosti pad, čudovite razglede in občutek svobode, ki ga je težko opisati z besedami. Z izbiro višine in dodatnih možnosti snemanja lahko darilo prilagodite osebi, ki jo želite presenetiti. Presenetite svoje najbližje z darilom, ki presega običajna pričakovanja. Obiščite Prostipad.si, preverite ponudbo in kupite darilni bon za skok s padalom v tandemu. Podarite adrenalinsko doživetje, ki bo še dolgo ostalo v spominu.