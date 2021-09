Za radarskimi rabotami na Dolenjskem stoji Janšev zaupnik Darko Njavro

Vprašljive posle petih občinskih administracij s podjetji, za katerimi stoji nekdanji pripadnik brigade Moris Darko Njavro , razkriva portal Necenzurirano . Dokler niso lani župani petih dolenjskih občin oblikovali skupne občinske uprave, so bili merilniki hitrosti in radarji le v občinah Grosuplje in Ig. Najemali so jih pri podjetju Lab Commerce, katerega lastnik Peter Sekavčnik se je pred tem ukvarjal z dobavo orožja in vojaške opreme državi. Mesečno je njegovo podjetje za najem prejemalo 2350 evrov (brez DDV).

Cena najema Infosoftovih radarjev je 2300 evrov mesečno, kar je za 50 evrov manj, kot so v Grosupljem plačevali za najem radarjev Lab Commercea. Podjetje Infosoft je nato za najem istega radarja družbi Kops Pro plačalo 1955 evrov. Ta pa je morala skleniti še ločeno pogodbo za dobavo merilnikov hitrosti s podjetjem Strateško varnostno svetovanje (SVS), ki je v Njavrovi lasti. Posamezne občine so morale nato od družbe Kops Pro kupiti še ohišja, v katerih so nameščeni stacionarni radarji. Infosoft je od občin od julija do decembra lani prejel 39.100 evrov, obdržal 15 odstotkov zneska, družbi Kops Pro pa nakazal 33.235 evrov.

A kot piše Necenzurirano, gre le za uvod v precej večji posel s petimi občinami. V Grosupljem so namreč februarja letos objavili javno naročilo za najem opreme za merjenje hitrosti. Tako bi za štiri leta najeli šest merilnikov hitrosti, cena posla pa znaša 662.400 evrov. Prejeli so dve ponudbi dveh ponudnikov. To sta Lab Commerce, ki je najem radarjev ponujal za 792.000 evrov (brez DDV), in INF Tehnologije v lasti Lea Oblaka. Ponudba tega je bila ugodnejša, saj bi najem stal 659.520 evrov. Zato so v Grosupljem izbrali Oblakovo podjetje in z njim maja podpisali okvirni sporazum, po katerem bo podjetje petim občinam zagotovilo najem radarjev tipa Vitronic in LTI. To pa so isti radarji, ki jih je Infosoft najemal od podjetja Kops Pro, to pa od Njavrovega podjetja. Pri tem pa gre po navedbah portala za nekajkrat višje zneske in provizije.