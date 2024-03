Darovalci lani darovali 186 organov: najdlje čakajo na ledvice, sledi srce

Na področju darovanja organov je bilo leto 2023 zelo uspešno in v marsičem prelomno, ocenjujejo na zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. Med drugim so lani prvič presegli 30 aktivnih darovalcev na milijon prebivalcev, darovalci pa so darovali 186 organov. Na presaditev je lani sicer čakalo 183 bolnikov.

Na Zavodu RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant so v letu 2023 prvič presegli število 27 dejanskih darovalcev na milijon prebivalcev, transplantacijski koordinatorji so izvedli 95 pogovorov o možnem darovanju, od tega je 79 odstotkov svojcev podalo soglasje za darovanje (leta 2022 je soglasje podalo 68 odstotkov svojcev). Prvič so tudi v vseh 11 donorskih bolnišnicah, ki so vključene v nacionalno mrežo, prepoznali najmanj enega možnega darovalca ali darovalko.

Darovanje organov FOTO: Shutterstock icon-expand

"To so resnično spodbudni pokazatelji, da javnost razume in podpira naše delo. Naš skupni cilj je namreč vedno enak, to je negovati solidarnost, bolnikom pa ne glede na otežene razmere v zdravstvu zagotavljati upanje in priložnosti za zdravljenje s presaditvijo," je v poročilu zapisal direktor zavoda Andrej Gadžijev. Umrli darovalci so sicer lani darovali 186 organov, in sicer 87 ledvic (eno je podaril živ darovalec), 48 jeter, 24 src, 22 pljuč in pet trebušnih slinavk. Lani so v centru za transplantacijsko dejavnost v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana presadili 106 organov, in sicer 51 ledvic, 23 jeter, 21 src in 11 pljuč. Največ bolnikov konec leta čakalo na presaditev srca Konec lanskega leta je na čakalnem seznamu za presaditev čakalo 183 bolnikov, največ na presaditev srca. Sledijo čakajoči na ledvice, jetra, pljuča in trebušno slinavko. Na ledvice se v povprečju čaka 370 dni, na srce 250, na jetra 67 in na pljuča 91 dni.

