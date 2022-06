Prostovoljno krvodajalstvo ima pomembno vlogo pri reševanju življenj ter krepitvi solidarnosti, ob svetovnem dnevu krvodajalcev sporoča Zbornica – Zveza. Letošnja kampanja, ki poudarja potrebo po predanem celoletnem krvodajalstvu, da bi ohranili ustrezne zaloge krvi ter dosegli univerzalen in pravočasen dostop do varne transfuzije krvi, poteka pod sloganom Darovanje krvi je dejanje solidarnosti. Na sistem preskrbe s krvjo vpliva tudi vojna v Ukrajini, dodajajo. Ste že darovali kri?

S svetovnim dnevom krvodajalcev želi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) dvigniti svetovno ozaveščenost o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo ter poudariti kritičen prispevek prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev za nacionalne zdravstvene sisteme. Hkrati podpira nacionalne krvodajalske službe, krvodajalske organizacije in druge nevladne organizacije pri krepitvi in širitvi njihovih prostovoljnih krvodajalskih programov s krepitvijo nacionalnih in lokalnih kampanj.

icon-expand Darovanje krvi FOTO: Shutterstock

Z letošnjo kampanjo se WHO zahvaljuje krvodajalcem po vsem svetu in ozavešča širšo javnost o potrebi po rednem, neplačanem krvodajalstvu. Obenem želi spodbuditi vrednote krvodajalstva pri krepitvi solidarnosti in socialne kohezije v skupnosti, dvigniti ozaveščenost o potrebi po večjih naložbah vlad za izgradnjo trajnostnega in odpornega nacionalnega sistema preskrbe s krvjo ter povečati zbiranje krvi od prostovoljnih krvodajalcev. "Varna kri in krvni pripravki so bistven element vsakega zdravstvenega sistema. Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege smo pomemben dejavnik v promociji krvodajalstva, tako z vzorom kot tudi s pričevanjem o terapevtskem učinku transfuzije krvnih pripravkov, ki smo jim ob bolnikih priča vsakodnevno," je povedal Anton Justin, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri Zbornici – Zvezi. Veste, kdo je odkril krvne skupine? Svetovni dan krvodajalcev obeležujemo vsako leto na obletnico rojstva avstrijskega biologa in patologa Karla Landsteinerja (14. junij 1868) kot poklon njegovemu odkritju krvnih skupin A, B in O, kar je privedlo do široke uporabe transfuzije krvi ter pomenilo velik napredek na področju medicine. Za ta dosežek je leta 1930 prejel Nobelovo nagrado.

icon-expand Krvne skupine A, B in O je odkril avstrijski biolog in patolog Karl Landsteiner. FOTO: Shutterstock

Na sistem preskrbe s krvjo vplivala tudi vojna v Ukrajini Zaloge krvi so bistvene tudi pri naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek. V zadnjih mesecih je tako vojna v Ukrajini ponovno vplivala na sistem preskrbe s krvjo, najhuje prav v epicentru vojaškega bojevanja, širše po Evropi pa sprožila pozitiven val solidarnosti evropskih krvodajalcev, ki so pripravljeni darovati to življenjsko tekočino za ranjence. Potem ko je bila preskrba s krvjo na veliki preizkušnji med pandemijo covida-19, v svetu spet vladajo težke razmere, ki vplivajo na preskrbo s krvjo. V mnogih državah še vedno primanjkuje darovalcev, zato je svetovni dan krvodajalcev pomembna priložnost za krepitev ozaveščanja o pomenu krvodajalstva in povečanja preskrbe s krvjo. Gre za svetovno vprašanje, saj vsaka država na svetu potrebuje zadostne količine krvi. Številne razvitejše države lahko zadovoljijo svoje potrebe po krvi s prostovoljnim, neplačanim krvodajalstvom, v revnih državah pa sta iskanje prostovoljcev in zagotavljanje varne krvi še vedno izziv, ljudje pa so se včasih prisiljeni zanašati na družino ali plačane krvodajalce. WHO si močno prizadeva, da bi postalo krvodajalstvo v bližnji prihodnosti po vsem svetu v celoti neplačano in prostovoljno.