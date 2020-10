'Odziv krvodajalcev je dober, vendar zaloge krvi ostajajo nizke'

Potrebe po krvi so navkljub epidemiji visoke, saj v bolnišnicah še naprej potekajo zdravljenja s krvjo kot so npr. zdravljenje hematoloških, onkoloških bolnikov, izvajajo se kardiološke operacije, transplantacije in vsa druga nujna zdravljenja.

"Odziv krvodajalcev je dober, vendar kljub dobri udeležbi krvodajalcev na krvodajalskih akcijah zaloge krvi ostajajo nizke," praviIrena Razboršek, v.d. strokovne direktorice Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

"Vse bolnike, ki potrebujejo zdravljenje s krvjo, oskrbimo z ustreznimi komponentami krvi," pravi in dodaja, da so zaloge krvi nizke. Vse krvodajalce zato vabijo in prosijo, da se še naprej odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe in se naročijo na odvzem.

Kdor želi darovati kri, lahko tudi sam pokliče na transfuzijski center, kjer se bo dogovoril o dnevu in uri prihoda, še sporočajo iz zavoda. Trenutno jim sicer najbolj primanjkuje krvi iz krvne skupine A pozitivno in vseh skupin Rh-D negativno. K darovanju z zavoda s SMS sporočilom krvodajalce povabijo glede na trenutne primanjkljaje.