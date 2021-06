Zaloge krvi v Sloveniji so trenutno na spodnjih mejah. V zadnjih dneh je bil odziv krvodajalcev velik, so zadovoljni na zavodu za transfuzijsko medicino. A hkrati še naprej pozivajo, da se prijavite na odvzem krvi, prebolevniki pa tudi na odvzem krvne plazme. Ta se je namreč izkazala za možno in učinkovito zdravilo za covid-19.

