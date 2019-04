Vroča kri med vozniki zaradi rušenj cestninskih postaj

Stoječa kolona in zato slaba volja je doletela številne voznike, ki so se s Štajerske peljali proti Ljubljani. Dars je namreč zaradi rušenja cestninske postaje Vransko zaprl polovico avtoceste. Do konca leta bodo porušili še preostalih devet čelnih in 12 stranskih postaj na avtocestnem križu. Začeli so z Vranskim in Drnovim na dolenjki. V sklopu rušenja bodo obnovili tudi 60 kilometrov vozišč.