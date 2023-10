Dars dela, promet stoji: ponekod tudi enourna zamuda

Kljub temu da se je sezona poletnih počitnic končala, gneči v prometu okoli prestolnice še ni videti konca. Zaradi del na okoliških cestah so namreč na primorski in gorenjski avtocesti nastali daljši zastoji.

Zaradi del na gorenjski avtocesti se stoji vse do Vrnike

V smeri proti Gorenjski se ustavi že pred razcepom Koseze. Do tja namreč sega zastoj iz priključka Brod, kjer potekajo dela. Zaprt je tako priključek kot vozni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, pot od Kosez do Borda pa tako traja od 30 do 40 minut dlje kot običajno, pišejo na Prometno-informacijskemu centru. Obvoz je mogoč prek priključka Šentvid-Medvode-Vodice ali Šentvid-Tomačevo-Trzin-Moste-Vodice.

Precej daljši zastoj zaradi del je nastala na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ta se razteza vse do Vrhnike. Dela potekajo pri Brezovici in pred razcepom Kozarje, kjer je zaprt vozni pas. Potovalni čas se podaljša za skoraj eno uro. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti. Dela na avtocesti bodo potekala do 21. ure.

Prav tako zaradi del je gneča na štajerski avtocesti pri Blagovici. Tudi tam je zaprt vozni pas, za zaporo pa dvokilometrski zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut.