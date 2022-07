Dars do konca junija prodal skoraj polovico več vinjet

V sedmih mesecih so prodali 956.844 letnih vinjet, kar je 14 odstotkov več, kot so v primerljivem obdobju prodali letnih vinjet z letnico 2021. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) narasla prav tako za 14 odstotkov na 889.249, vinjet za kombije (razred 2B) pa so prodali 64.098, kar je 10 odstotkov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Darsovi cestninski nadzorniki so medtem od začetka leta pa do 24. julija zaradi neuporabe vinjet izdali skupno 23.110 plačilnih nalogov, kar je manj kot v enakem lanskem obdobju, ko so izdali 25.494 glob. Kot so pojasnili na Darsu, je večina plačilnih nalogov še vedno izdana tujim voznikom, vseeno pa skoraj 30 odstotkov kršiteljev predstavljajo domači vozniki. Globa za vsako vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov.

Vsak novi vstop na avtocesto ali hitro cesto predstavlja nov prekršek, najvišja globa v sistemu e-vinjete za prekrške v steku pa znaša 4000 evrov, pri čemer kršitelj ob pravočasnem plačilu lahko izkoristi plačilo polovično predpisane globe, kar znese 2000 evrov, so navedli na Darsu.

Globe, ki jih Darsovi nadzorniki izdajo zaradi cestninskih prekrškov, se v celoti stekajo v državni proračun.

V Sloveniji so od decembra lani v veljavi e-vinjete, ki enako kot doslej omogočajo uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju, pri čemer pa letna elektronska vinjeta ni več vezana na koledarsko leto, ampak velja eno leto od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu. Vezana je na registrsko številko vozila.