Dars dopolnil vlogo za gradbeno dovoljenje, civilna iniciativa zagnala peticijo

Upravno sodišče je namreč lani poleti po pritožbi novomeške civilne iniciative 3ROS-jug že drugič odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi, ministrstvu za naravne vire pa naložilo, da mora v zadevi odločati znova.

Pri tem je sodišče prepovedalo uporabo uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v postopku presoje vplivov na okolje, za katero je ustavno sodišče ugotovilo, da je v nasprotju z ustavo. Sredi decembra je vlada sprejela novo uredbo, na podlagi katere je Dars dopolnil svojo vlogo, ministrstvo pa zdaj o njej odloča znova.

Kot so navedli na ministrstvu, je postopek vnovičnega odločanja v teku. "Upravni organ je že pridobil izvedensko mnenje glede presoje variantnosti in skladnosti rešitev državnega prostorskega načrta, investitor še dopolnjuje projektno dokumentacijo glede na zahteve ministrstva ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Upravni organ mora z vso dokumentacijo seznaniti stranske udeležence in nato odločiti o zahtevku," so zapisali.