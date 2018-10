Dars hiti s popravili vozišč. Spet bodo številne zapore

Ta konec tedna je na posameznih prometno zelo obremenjenih odsekih avtocest pričakovati zastoje zaradi del. "Gre za nujna in neodložljiva popravila vozišč in objektov, ki jih moramo opraviti pred prihajajočimi prazniki, ko del ob koncih tedna ne bomo izvajali, ter začetkom zimske službe na avtocestah. Vsa predvidena dela so nujna za zagotovitev varnosti prometa in za preprečitev še večjih poškodb na infrastrukturi," navajajo na Družba za avtoceste RS (Dars).

Tako bo v soboto in nedeljo zaradi del močno oviran promet na ljubljanski obvoznici na območju razcepa Kozarje, tako iz smeri južne kot tudi zahodne obvoznice proti Brezovici. V noči s sobote na nedeljo ter še v nedeljo do popoldneva bo na delu odseka primorske avtoceste med nekdanjo cestninsko postajo Log in priključkom Vrhnika promet v obe smeri urejen le po enem pasu. Na štajerski avtocesti pa bo od petka ponoči do nedelje zvečer promet proti Ljubljani mimo počivališča Lukovica urejen le po enem pasu. V soboto in nedeljo bo promet zaradi del urejen po enem pasu tudi na delih odsekov štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru. Na primorski in štajerski avtocesti bodo dela potekala tudi v nočnem času.

V soboto je več bralcev sporočilo, da so bili o delih na štajerski avtocesti obveščeni prepozno. Nekateri so takrat že več kot uro stali v zastoju. Dars očitke zavrača in pravi, da so pravočasno obveščali, da je promet preusmerjen.

Podrobno o zaporah in omejitvah

Zaradi nujnih vzdrževalnih del so na ljubljanski obvoznici in v okolici predvidene naslednje zapore:

- v soboto bosta med 6. in 21. uro na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Šmartinska cesta in razcepom Zadobrova v smeri proti Zadobrovi zaprta pospeševalni in vozni pas. Promet bo na razdalji približno 500 m potekal le po prehitevalnem pasu in bo omejen na hitrost 60 km/h.

- v nedeljo bo med 6. in 21. uro med Leskovškovo cesto in Šentjakobom v smeri proti Šentjakobu (na kraku razcepa Zadobrova, ki od severne ljubljanske obvoznice vodi proti avtocesti A1) zaprt vozni pas. Promet bo potekal po prehitevalnem pasu in bo omejen na hitrost 60 km/h.

- v soboto in nedeljo bo med 7. in 18. uro na odseku avtoceste A1 med razcepom Kozarje in Brezovica na nadvozu čez Tržaško cesto v smeri proti Brezovici zaprt prehitevalni pas zaradi popravila betonskega hodnika. Promet bo potekal po dveh voznih pasovih.

- v nedeljo bo med 7. in 18. uro med priključkom Ljubljana - zahod in razcepom Kozarje na viaduktu Dolgi most v smeri proti Kozarjam zaprt vozni pas zaradi odprave napak na dilataciji.

Dela na primorski avtocesti:

- na odseku avtoceste A1 med Vrhniko in Brezovico sta v nedeljo na razdalji 1 km v bližini nekdanje cestninske postaje Log predvideni zapori zaradi sanacije voziščne konstrukcije. V smeri proti Brezovici bo vozni pas zaprt med 1. uro zjutraj in 13. uro, v smeri proti Vrhniki pa bo zapora voznega pasu vzpostavljena že dve uri prej (v soboto ob 23. uri) in bo prav tako trajala do nedelje do 13. ure.

Na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Vrtojbi oziroma Italiji je zaradi del zaprta polovica hitre ceste. Predvidoma najpozneje do 24. oktobra 2018 bosta zaprta izvoza Nanos iz smeri Kopra proti Novi Gorici ter iz smeri Ljubljane proti Italiji. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti Razdrto–Vipava, za tranzitni promet proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči.

Rušenje cestninske postaje na kraški avtocesti:

- zaradi rušenja cestninske postaje Dane ter rekonstrukcije vozišča na avtocesti A3 je med razcepom Gabrk in priključkom Sežana - vzhod proti Italiji do konca oktobra zaradi del zaprta polovica avtoceste. Promet poteka po drugi polovici avtoceste dvosmerno (po en vozni pas v vsako smer).

Dela na štajerski avtocesti:

- od 23. ure v petek do predvidoma 21. ure v nedeljo bo na odseku avtoceste A1 med Blagovico in Krtino proti Ljubljani na razdalji nekaj več kot 1 km zaprt vozni pas zaradi popravila udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok vozišča. V isti smeri bosta zaprta tudi počivališče in priključek Lukovica - sever (tako uvoz na avtocesto kot izvoz z nje). Promet bo potekal po prehitevalnem pasu in bo omejen na hitrost 60 km/h.

- na odseku avtoceste A1 med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bodo predvidoma do 24. oktobra 2018 potekala dela. V tem času bodo vsak dan popolne zapore med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj, razen v nedeljo, ko bo zapora trajala do 15. ure. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane v obeh smereh vožnje (tako proti Mariboru kot Ljubljani), obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Popolna zapora je potrebna predvsem zaradi izvedbe vzdrževalnih del v predorih Podmilj, Trojane, Jasovnik in Ločica, obenem se izvajajo tudi posamezna vzdrževalna dela na trasi avtoceste.

- na odseku avtoceste A1 med priključkoma Celje - center in Celje - zahod proti Ljubljani do konca oktobra promet zaradi zamenjave protihrupnih ograj poteka po dveh zoženih pasovih. V obratni smeri (proti Mariboru) bo v sredo med 8. in 12. uro ter v petek med 7. in 15. uro potekala zamenjava protihrupnih ograj. Promet bo urejen po dveh zoženih pasovih.

- zaradi krpanja vozišča bo oviran promet na odseku avtoceste A1 med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru, in sicer v soboto med 1. in 21. uro, v nedeljo med 1. in 21. uro, v ponedeljek med 8.30 in 21. uro ter v torek med 8.30 in 21. uro.

Zaradi krpanja vozišča bo oviran promet tudi na odseku avtoceste A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, in sicer v soboto med 6. in 21. uro ter v nedeljo med 6. in 21. uro.