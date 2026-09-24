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Slovenija

Dars ima štiri nove nadzornike

Ljubljana, 24. 09. 2026 16.29 pred 59 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA U. Z. K.
Dars

Država je na skupščini Darsa imenovala štiri nove nadzornike upravljavca avtocest in hitrih cest. To so postali Melita Rozman Dacar, Aleš Buležan, Dušan Hočevar in Nina Marin. Štiriletni mandat jim bo začel teči s petkom, je razvidno iz zapisnika skupščine, ki ga je objavil Dars.

Skupščina se je uvodoma seznanila z odstopno izjavo nadzornika Tomaža Kuntariča in ugotovila, da mu funkcija na podlagi odstopne izjave preneha z dnem imenovanja njegovega naslednika v nadzornem svetu. Seznanila se je tudi, da danes poteče štiriletni mandat članom nadzornega sveta Andreju Šušteršiču, ki je bil tudi predsednik nadzornega sveta, njegovemu namestniku Janku Kramžarju in Nevenki Hrovatin.

Po predlogu uprave, ki jo od sredine avgusta po predčasnem odhodu Andreja Ribiča kot v. d. vodi Anton Guzej, je nato Slovenski državni holding v imenu države za nove nadzornike, predstavnike kapitala, imenoval Melito Rozman Dacar, Aleša Buležana, Dušana Hočevarja in Nino Marin.

Rozman Dacarjeva je bila do predlanskega novembra 12 let direktorica družbe SŽ-Tovorni promet, Buležan je direktor javnega podjetja Marjetica Koper, Dušan Hočevar je javnosti najbolj znan kot nekdanji direktor grosupeljske občinske uprave, Nina Marin pa je trenutno direktorica in družbenica odvetniške družbe Matoz in partnerji.

Dars je v začetku meseca objavil tudi razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra.

Kot je na podlagi neuradnih informacijah avgusta pisal portal Necenzurirano, je prvi kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom Peter Drobež, nekdanji dolgoletni menedžer v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Tastepoint, trenutno pa največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavours.

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KOMENTARJI6

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rogla
24. 09. 2026 17.30
Kriminalci!
Odgovori
0 0
wsharky
24. 09. 2026 17.00
podporniki sekte sds?
Odgovori
+3
3 0
bandit1
24. 09. 2026 16.58
Še preimenujte Dars v SDS
Odgovori
+2
2 0
Grizli14
24. 09. 2026 16.54
🤑🤑…….
Odgovori
+1
1 0
patogen
24. 09. 2026 16.39
Upajmo, da bo prenehalo plačevanje levih aktivistov po portalih, kot je izpopvedal nadzornik Darsa v prisluhih, Oberstar.
Odgovori
-2
0 2
Kritikizstajerske
24. 09. 2026 16.58
a to kaj boli????
Odgovori
+1
1 0
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