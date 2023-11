Dars izbral revizorje spornih poslov

Dober mesec dni po objavi dosjeja v rubrikah 24UR Fokus in Dejstva o nepravilnostih na Darsu je nadzorni svet največje državne družbe po naših informacijah izbral revizorje, ki bodo prečesali takrat razkrite sporne posle. Gre za podjetje 4E, ki se ukvarja s kontrolingom in notranjimi revizijami. Pod drobnogled bodo vzeli nabavo tovornih vozil, nabavo specialne mehanizacije in nakup soli. Kdaj bo posebno revizijo s forenzičnim pregledom na Darsu uvedel tudi Slovenski državni holding, pa medtem še ni znano.

Nadzorni svet Darsa je pred nekaj dnevi po naših neuradnih informacijah potrdil izvajalca forenzičnih revizij. Spomnimo, nadzorniki največje državne družbe, ki upravlja z več kot tremi milijardami državnega premoženja, so le nekaj dni po medijskih razkritjih sprejeli odločitev, da bodo domnevno sporne posle dodatno preverili. "Po seji nadzornikov se je že sestala tudi revizijska komisija, ki bo izbrala revizorja za forenzični pregled poslov, o katerih je v minulih dneh poročala POP TV," so takrat pojasnjevali v nadzornem svetu, ki ga vodi Andrej Šušteršič.

Kljub temu, da je uprava Darsa že leta 2022 izvedela, da Damijan Jaklin, takratni direktor področja vzdrževanja, o nedovoljenem stiku ni poročal nadrejenim in da je zaradi tega celo padel javni razpis, zoper Jaklina niso sprožili nobenih disciplinskih postopkov.

Vsaj tri javne razpise bodo tako v kratkem pregledali revizorji družbe 4E. Prvi je razpis za dobavo specialne mehanizacije, ki so ga morali zaradi nedovoljenega stika takratnega direktorja za vzdrževanje na Darsu Damijana Jaklina ustaviti. Jaklin se je namreč še z dvema predstavnikoma Darsa julija lani odpravil v Italijo, kjer se je sestal s predstavnikom slovenskega podjetja, ki mu je predstavil svoje delovne stroje. Dars je le nekaj tednov po tem objavil javni razpis za to mehanizacijo. Ocenjena vrednost posla je bila milijon evrov. Domnevne nepravilnosti pa so se dogajale tudi po razveljavitvi razpisa. Drugi razpis je razpis za dobavo tovornih vozil. Tudi tu se je dogajalo favoriziranje, so nas takrat opozorili viri z Darsa. Gre za pogodbo vredno skoraj 20 milijonov evrov, za dobavo 58 tovornjakov podjetja Riko Ribnica. Tudi ta razpis je kot področni direktor vodil Jaklin. Podizvajalec podjetja Riko Ribnica je bilo podjetje Bijol, katerega direktor je Jaklinov prijatelj. In prav z njim je bil – tako nam zagotavljajo viri, ki so bili pri pogovorih prisotni – med razpisom večkrat v telefonskih stikih. Pogovori so, pravijo, potekali v službenem času in v prostorih Darsa.

"To je razpis, na katerega se mi preprosto nismo mogli prijaviti. Pa ne zato, ker se ne bi želeli, ampak ker se enostavno nismo mogli. Razlog za to je preprost. Tehnične specifikacije in zahtevane reference so bile postavljene tako, da so izločile vse potencialne ponudnike z izjemo enega, ki je bil favoriziran." Tako pa je takrat za rubriko Dejstva razlagal Ivan Franičević, predsednik uprave hrvaške družbe Rasco, ki je z Darsom poslovala več kot 10 let.

icon-expand Matej Tonin pred še nedobavljenim tovornjakom FOTO: Nova Slovenija

Spomnimo, prav pred temi tovornimi vozili se je, ko še niso bili dobavljeni Darsu, fotografiral tudi prvak Nove Slovenije Matej Tonin. Tretji razpis, ki ga bodo pregledali revizorji, pa je nakup več kot sto tisoč ton soli za posipanje slovenskih avtocest v času zime. Dars je pogodbe podpisal leta 2021, po le nekaj mesecih, še preden je tisto zimo zapadel prvi sneg, pa so že podpisali prve anekse. Do danes so jih v treh letih skupno podpisali že osem.

Revizijsko hišo 4E vodi Polona Pergar Guzaj, ki se z notranjim revidiranjem ukvarja več kot 20 let. Je članica upravnega odbora slovenskega inštituta Združenja notranjih revizorjev in upravnega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar.

V posebno forenzično revizijo kmalu tudi Slovenski državni holding

Razpis za "izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, z avtocest in hitrih cest" je bil objavljen julija 2023.

Tudi v SDH, ki upravlja z državnim premoženjem, so se takoj po medijskih razkritjih odločili, da bodo izvedli posebno forenzično revizijo poslov na Darsu za zadnjih pet let. Prav tam naj bi po nekaterih informacijah preverjali tudi posel avtovlek pokvarjenih in poškodovanih tovornjakov z naših avtocest, ki velja za eno največjih nevralgičnih točk Darsa. Spomnimo, po odstopu Valentina Hajdinjaka z vrha Darsa so tudi ta javni razpis ustavili. SDH izvaja aktivnosti za realizacijo sklepa na skupščini družbe, ki je organ družbe, prek katerega lahko delničar zahteva izvedbo posebne revizije, so nam uradno odgovorili na SDH. Kdaj bi skupščina lahko bila, niso razkrili.