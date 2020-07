Dars izkoristil čas koronavirusa in pospešeno krpal avtoceste

Dars je izrabil priložnost, ko je bilo zaradi novega koronavirusa na cestah občutno manj vozil, in preplastil 200 odstotkov več poškodb na asfaltnih površinah na avtocestah kot v enakem obdobju lani. V poletnem času jih sicer čaka še kar nekaj del, kar bo seveda vplivalo tudi na promet. Preverili smo, kaj bodo popravljali, urejali in kako napreduje prenova predora Golovec.

Dars je letos do 31. maja saniral 240.100 kvadratnih metrov poškodovanih avtocestnih površin, kar je skoraj 200 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, nam je pojasnil Marjan Kolar z Darsa: "To je 7,259 milijona evrov (brez DDV) sanacij asfaltnih površin v 162 aktivnih delovnih dnevih gradbišča. Preplastitve smo izvajali na območjih poškodovanih delov vozišč – na prehitevalnih, voznih ali obeh pasovih, in sicer na celotnem avtocestnem križu." Vsa ta popravila oziroma krpanja poškodovanih asfaltnih površin je sicer Dars načrtoval v letošnjem letu, vendar so jih zaradi manj prometa zaradi posledic ukrepov za zajezitev novega koronavirusa intenzivneje izvajali v tem času, je še razložil Kolar.

Kaj se obeta poleti? Najprej bo stekla obnova na delu pomurske avtoceste A5 V nedeljo, 5. julija 2020, bodo delavci začeli s pripravljalnimi deli za obnovo 11,2 kilometra smernih vozišč na odseku med Mursko Soboto in Turniščem. Poleg avtoceste bodo obnovljeni še objekti na njej ter priključka Murska Sobota in Lipovci. Štirimesečna gradbena dela se bodo začela v ponedeljek, 6. julija, zaporo pa bodo murskosoboški vzdrževalci Darsa postavljali en dan prej, torej v nedeljo, ko je zaradi prepovedi vožnje tovornjakov manj prometa. V prvi fazi, ki bo trajala predvidoma en mesec, bosta zaprta samo prehitevalna pasova. Promet bo v obe smeri vožnje še vedno potekal po obeh smernih voziščih, a le po voznih pasovih širine 3,25 metra. Zaradi obnove 5,6 kilometra vozišča bodo nato predvidoma 5. avgusta 2020 zaprli polovico avtoceste (smerno vozišče proti Mariboru). Promet bo poldrugi mesec urejen po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Sledila bo obnova druge polovice avtoceste (smerno vozišče proti Lendavi), ko bo promet prav tako poldrugi mesec urejen dvosmerno po takrat že obnovljeni polovici avtoceste, so na Darsu predstavili načrte. Ob tem ocenjujejo, da dela ne bodo imela večjih vplivov na potek prometa, saj ne gre za prometno zelo obremenjen avtocestni odsek. "Možni so občasni, manjši in kratkotrajni zastoji pred območjem zožitve oziroma prehoda na drugo polovico avtoceste, predvsem v posameznih urah ob prometnih konicah," so še dodali.

Druge poletne obnove po Sloveniji: vipavska hitra cesta, gorenjska avtocesta V drugi polovici julija je predviden pričetek obnove vozišča in objektov na vipavski hitri cesti med Selom in Vogrskim, v dolžini nekaj manj kot sedem kilometrov. Obnovljeni bosta obe polovici hitre ceste, promet pa bo med nekaj več kot štirimesečnimi deli urejen dvosmerno po polovici hitre ceste, je pojasnil Kolar: "Zastojev tam ne pričakujemo. Na vipavski hitri cesti pa je trenutno v zaključni fazi dvomesečna obnova viadukta Šempeter, na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici. Tam je promet na krajši razdalji urejen dvosmerno po polovici hitre ceste – po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo končana v začetku prihodnjega tedna, ko bo zapora tudi odstranjena."

V drugi polovici avgusta bo Dars začel z dvomesečnimi deli na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Načrtujejo preplastitev avtoceste Brezje–Podtabor–Kranj zahod in viaduktov Tržiška Bistrica, Lešnica, Ljubno, Peračica ter Dobruša."Promet bo med deli urejen po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer vožnje. Po postavitvi zapore ne pričakujemo zastojev," ocenjuje Kolar.

Obsežnejša obnovitvena dela trenutno potekajo na dolenjski avtocesti Dvomesečnih del na dolenjski avtocesti so se delavci lotili sredi junija. Preplastili bodo nekaj več kot 15 kilometrov smernih vozišč avtoceste med Drnovim in Brežicami, torej obeh polovic avtoceste proti Obrežju in proti Ljubljani. Promet je urejen po polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer.

Prenova predora Golovec Promet skozi predor Golovec, ki leži na vzhodni ljubljanski obvoznici, na odseku avtoceste A1 med Bizovikom (Litijska cesta) in razcepom Malence, je prvič stekel leta 1999. Čeprav so ga vzdrževali, pa ga do zdaj še niso obsežneje prenavljali. Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor, od takrat neustavljivo raste. "Če ga je še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 600 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 več kot 3300, v letu 2019 pa že skoraj 4900 na dan,"Dars navaja podatke. Zato so po več kot dveh desetletjih uporabe predora v njem vidne poškodbe. "So posledica obrabe in specifičnih lastnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora,"pojasnjujejo na Darsu. Celovito sanacijo Golovca bo Dars izkoristil tudi za ureditev prezračevanja in nadgradnjo razsvetljave ter drugih varnostnih sistemov, da bo izboljšal varnost v predoru.

Trenutna dela v predoru Golovec Od sredine junija do sredine avgusta so delavci v zahodni cevi predora, zato je ta del popolnoma zaprt za promet. Dela potekajo 24 ur na dan, vse dni v tednu, skladno z zastavljenim načrtom, je pojasnil Kolar: "Trenutno izvajajo drenažno kanalizacijo v predoru in nanašajo nov polerimiziran omet na stene. Hkrati sta že pripravljena mikropredora za odvod drenažne vode iz predora."

Kot je zatrdil Kolar, daljših zastojev ni. Občasno nastanejo krajši zastoji, predvsem v jutranji konici na vzhodni ljubljanski obvoznici iz smeri Zadobrove – Štajerske proti Golovcu – in v popoldanski iz smeri južne obvoznice proti Golovcu.