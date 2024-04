Dars: Javni uslužbenci naj ob prometno obremenjenih dnevih delajo od doma

OGLAS

Družba za avtoceste (Dars) je na ministrstvo za javno upravo poslala dopis s predlogom za izboljšanje pretočnosti prometa ob najbolj obremenjenih dnevih v maju. Kot poročata portala N1 in Žurnal24, v dopisu namreč predlagajo, da bi javni uslužbenci ob teh dnevih delali od doma.

Prometni kolaps v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Prvomajski prazniki namreč že "trkajo na naša vrata", kot opozarja Dars, pa se bo z njimi povečala tudi količina pločevine na cestah. Poleg vsakodnevnih dnevnih migrantov bodo namreč na cestah tudi turisti. Prometno najbolj obremenjene pa so poti, ki vodijo v prestolnico. Če bi javni uslužbenci ob teh najbolj kritičnih dnevih lahko delali od doma, bi bila pretočnost prometa v okolici Ljubljane bistveno boljša, so prepričani na Darsu. Zato so ministrstvu poslali nabor datumov, ko bi bilo delo od doma za uslužbence v javni upravi najbolj smotrno. Med njimi naj bi poleg prvomajskih praznikov bili še nekateri verski prazniki, kot so vnebohod 9. maja, binkošti 19. maja in praznik svetega rešnjega telesa 30. maja.

Dopis so ministrstvu poslali pred tednom dni, naslovili pa so ga še na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ministrstvo za infrastrukturo, Mestno občino Ljubljana in Nacionalni center za upravljanje prometa. Vendar odgovorov za zdaj še niso prejeli. Kot poroča N1, je ministrstvo za javno upravo potrdilo prejem dopisa, a da so ga dobili šele ta teden. Na ministrstvu za okolje pa so jim povedali, da naj bi bilo obveščanje o prometno kritičnih dneh del mehkih ukrepov. Dars naj bi torej ministrstvo za javno upravo predhodno seznanil o takšnih datumih, to pa bi nato poziv o delu od doma predalo državnim organom, ki bi lahko omogočili delo od doma. Ali bo torej ministrstvo prisluhnilo predlogu Darsa? Za odgovor smo vprašali kar pristojni resor, odgovore pa še čakamo. Vendar pa je po poročanju portala ministrstvo za javno upravo med resorji, ki ne podpirajo dela od doma, zato naj predlogu Darsa ne bi bili najbolj naklonjeni.

Vprašanja smo naslovili na Dars ter na ministrstva za javno upravo, za okolje in za infrastrukturo. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.