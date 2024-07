Dars jeseni v obnovo vipavske hitre ceste

Predvideni čas za izvedbo prvega sklopa je 58 tednov. V tem času bodo med drugim preplastili skoraj šest kilometrov vozišča v obeh smereh med Razdrtim in Vipavo, razbremenili ležišča v območju krajnih podpor viadukta Rebrnice, zgradili pilotno steno Rebrnice in zavarovali posamezne premostitvene objekte z varnostno ograjo.

Dela na odsekih hitre ceste Razdrto-Vipava-Ajdovščina-Selo bodo po načrtih potekala v več fazah. Kot so za STA sporočili z Darsa, bodo najprej začeli izvajati protivetrne ukrepe, sledila bodo dela na vozišču. Vrednost tega sklopa je ocenjena na 36,8 milijona evrov, dela bo izvajal konzorcij podjetij Kolektor CPG iz Nove Gorice in Petrič iz Ajdovščine.

Drugi sklop bo obsegal izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Vipava in Vipava-Ajdovščina, preplastitev preostalih štirih kilometrov vozišča na obeh smernih voziščih hitre ceste med Razdrtim in Vipavo ter obnovo voziščne konstrukcije in objektov med Vipavo in Ajdovščino na razdalji nekaj več kot šest kilometrov v obeh smereh ter na priključku Vipava. Predvideni čas izvedbe del drugega sklopa je 63 tednov.

Za drugi skop morajo pridobiti še ponudbe izvajalcev del. Ko bo postopek končan, bosta sledila podpis pogodbe in uvedba izvajalca v delo. Takrat bo znana vrednost tega sklopa. Investicijo Dars financira iz lastnih sredstev.

Severnoprimorski gospodarstveniki so napoved o začetku del pozdravili. Kot so za STA sporočili iz Severnoprimorske gospodarske zbornice, so v vlogi zastopnika regijskega gospodarstva aktivno sodelovali v procesu zagotavljanja protivetrne zaščite. V tem času je bilo treba pridobiti sredstva in ustrezno dokumentacijo ter naložbo upravičiti z meritvami preko testnih polj. Pričakujejo, da bo v vetrovnih dnevih tako manj zapor za bolj izpostavljeno skupino vozil, kar bo pripomoglo k večji pretočnosti prometa.