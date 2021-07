Dars letos prodal več vinjet, a precej manj kot v letu 2019

Dars je tako do konca junija prodal 1.412.721 tedenskih vinjet, kar je osem odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in za 38 odstotkov manj kot v 2019. Mesečnih vinjet je bilo prodanih 358.401, kar je 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 33 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju 2019.

Dars je v primerjavi z lanskim letom do konca junija prodal več tedenskih, mesečnih in polletnih vinjet z letnico 2021, prodaja letnih vinjet pa se je zmanjšala. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 se je zmanjšala prodaja vseh vrst vinjet.

Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1. decembra 2020 do konca letošnjega junija znaša 109,17 milijona evrov, so povedali na Darsu.

Letnih vinjet je bilo prodanih 838.224, kar je sedem odstotkov manj kot lani in devet odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2019. Polletnih vinjet, ki jih je mogoče kupiti samo za enosledna motorna vozila, je bilo prodanih 13.255, to je sedem odstotkov več kot do konca junija lani in 10 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju 2019.

Cestninski nadzorniki Darsa so od začetka letošnjega leta pa do 19. julija izdali skupno 25.494 plačilnih nalogov zaradi neveljavne vinjete. V enakem obdobju lani so izdali 19.535 plačilnih nalogov, v primerljivem obdobju leta 2019 pa 24.455. Globe, ki so predpisane v znesku med 300 in 800 evrov, se, kot je znano, v celoti stekajo v državni proračun.

Vinjete z letnico 2021 so modrozelene barve. Slovenija ima vinjete od sredine leta 2008, z letošnjim decembrom pa naj bi že zaživel sistem elektronskih vinjet, ki ga bo uvedel slovaški Skytoll. Takrat naj bi uporabniki že imeli možnost nakupa e-vinjete, obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke za 2021 pa bo ostala veljavna do 31. januarja 2022.