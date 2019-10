Dars letos prodal za 6,3 milijona evrov več vinjet kot lani

Dars je od 1. decembra 2018 do konca letošnjega avgusta prodal za 176,2 milijona evrov vinjet, kar je za 6,3 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet so cestninski nadzorniki od začetka leta do 23. septembra izdali 44.918 plačilnih nalogov, največ v tednu od 5. do 12. avgusta.

Dars je v devetih mesecih prodal 940.406 letnih vinjet z letnico 2019, kar je štiri odstotke več kot vinjet z letnico 2018. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila porasla za štiri odstotke na 880.035 in za kombinirana vozila za šest odstotkov na 57.780, prodaja vinjet za motorna kolesa pa se je okrepila za 31 odstotkov, na 2591.

Prodaja tedenskih vinjet se je povečala za tri odstotke na 3,94 milijona, pri tem za osebna vozila za tri odstotke na 3,69 milijona, za kombije za štiri odstotke na 211.800, za motorna kolesa pa se je znižala za dva odstotka na 43.390.

Mesečnih vinjet je bilo prodanih 1,37 milijona oz. dva odstotka več, od tega se je prodaja vinjet za osebna vozila povečala za dva odstotka na 1,31 milijona, za kombije pa za šest odstotkov na 56.954.

Polletnih vinjet, te so samo za motorna kolesa, je bilo prodanih približno enako kot v enakem lanskem obdobju, in sicer 16.869.

Cestninski nadzorniki Darsa so medtem od začetka leta do 23. septembra izdali 44.918 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. Največ plačilnih nalogov Dars izda julija in avgusta, in sicer od 1500 do 2000 tedensko, so pojasnili na Darsu. Letos so jih največ izdali v tednu med 5. in 12. avgustom, in sicer 2556. Globe od vinjet se v celoti stekajo v državni proračun.

Čez dva meseca bo stekla tudi prodaja novih vinjet z letnico 2020, ki bodo zelenorumene barve. Cene in vrste vinjet bodo ostale enake, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Kot so izpostavili na Darsu, bodo cene vinjet tako nespremenjene že sedmo leto zapored.