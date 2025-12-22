Naslovnica
Slovenija

Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni

Ljubljana, 22. 12. 2025 14.05 pred 1 uro 3 min branja 23

Avtor:
Ti.Š. STA
Zimske službe so na morebitno sneženje temeljito pripravljene, zagotavljajo na Darsu.

Na Darsu izjemnih situacij na avtocestah v prazničnem času ne pričakujejo. Prvo konico so zabeležili že konec minulega tedna, praznični čas pa se bo z vračanjem zdomcev iz balkanskih držav v srednjo in zahodno Evropo sklenil okoli 7. januarja. Večje snežne pošiljke napovedi ne obetajo, na Darsu pa zagotavljajo, da so zimske službe pripravljene.

Prva večja praznična konica je bila minula petek in konec tedna, a po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča in vodje službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonka Zavasnika večjih težav zaradi zgostitve prometa ni bilo. K daljšim zastojem na ljubljanskem obroču je prispevala predvsem nujna sanacija udarne jame na odseku dolenjske avtoceste proti Grosupljemu.

V nadaljevanju je večjo zgostitev prometa pričakovati v naslednjih dveh dneh pred božičem in nato 30. in 31. decembra, ko si na Darsu povečan promet obetajo predvsem na ljubljanski obvoznici v bližini večjih nakupovalnih središč.

So pa to bolj ali manj normalne vsakoletne praznične razmere, posebnih odstopanj pristojni na Darsu letos ne pričakujejo. Praznično obdobje se bo zanje po pričakovanjih končalo v sredo, 7. januarja, ko se za katoliške države ali nemške zvezne dežele s praznikom svetih treh kraljev končujejo božično-novoletni prazniki.

V tistih dneh se bodo tako zdomci iz balkanskih držav vračali v srednjo in zahodno Evropo. Tudi ob teh povratnih migracijah pa naj večjih odstopanj glede na prejšnja leta ne bi bilo.

Večje zgostitve prometa spet z veliko nočjo

V zimskih mesecih nato pristojni večjih posebnosti v prometu ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela. Večje zgostitve in nevšečnosti se običajno začenjajo z veliko nočjo, ko prvi večji premiki proti obali sovpadajo z začetkom gradbene sezone.

Kljub temu da večjih težav v upravljavcu avtocestnega omrežja ne pričakujejo, pa velja poziv voznikom, da spremljajo prometne informacije, se na ceste odpravijo pravočasno in z vozili z ustrezno zimsko opremo ter vozijo strpno in upoštevajo predpise ter varnostna priporočila, pozivajo na Darsu.

Zimske službe so na morebitno sneženje temeljito pripravljene, zagotavljajo na Darsu.
Zimske službe so na morebitno sneženje temeljito pripravljene, zagotavljajo na Darsu.
FOTO: Dars

Čeprav napoved v naslednjih dveh tednih večje snežne pošiljke ne obeta – sneženje je sicer možno v sredo – velja poziv, naj vozniki v primeru pluženja ne prehitevajo plužnih služb, v primeru zastojev ali težav z vozilom pa naj ne hodijo po avtocesti.

Po Ribičevih navedbah so Darsove zimske službe na morebitno sneženje temeljito pripravljene, tako da se v primeru snega ne boji, da ne bi avtocest tako kot lani tudi letos temeljito splužili. "Problem je predvsem pri nediscipliniranih voznikih, predvsem pri voznikih tovornih vozil, ki ne upoštevajo naših navodil in prihajajo z letnimi gumami ter nam – namesto, da bi takrat, ko jih prosimo, počakali, da se ceste splužijo – delajo probleme," je poudaril.

Preberi še 'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo'

Leto, ki se izteka, je sicer postreglo z rahlo večjim prometom na avtocestah kot lani. Dosedanja rast je bila nekaj več kot enoodstotna. Z vidika prometne varnosti na avtocestnem omrežju so letošnje številke ugodne. Smrtnih žrtev je bilo do zdaj devet, kar je ena več kot v celotnem letu 2024.

Vendar pa je na statistiko močno vplivala huda julijska nesreča na štajerski avtocesti pri Tepanju, v kateri je umrlo pet ukrajinskih državljank. Po Ribičevih besedah uradnih izsledkov preiskave nesreče še ni, po neuradnih informacijah, ki jih imajo na Darsu, pa voznik kombiniranega vozila, ki se je zaletel v stoječi tovornjak, v trenutkih pred nesrečo ni gledal na cesto, ampak v mobilni telefon.

Preberi še Tragična nesreča: Ukrajinec v kombiju prevažal šest potnic

Če te nesreče ne bi bilo, bi bilo mrtvih na avtocestnem omrežju sicer manj kot v koronskem letu 2020. Od ostalih štirih smrtnih žrtev so bili trije motoristi in en voznik tovornega vozila.

Dars promet prazniki sneg

Golob: Uporaba zamrznjenih ruskih sredstev bi lahko ogrozila pogajanja

Prihajajo snežinke: kje bi se lahko razveselili belega božiča?

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
22. 12. 2025 15.18
Presenetili bo edino voznike. Na vožnjo po snegu se treba nazačetku privaditi. Nekaj pa jim bo z letnimi gumami oviralo promet.
Odgovori
0 0
enapi
22. 12. 2025 15.10
Nergajo tisti, ki parkirajo avto pred vrati petrola in stopijo notri po čike.
Odgovori
+1
1 0
spaceair
22. 12. 2025 14.56
še kako šparajo s posipom in potem se vsaka snežinka prime...
Odgovori
-3
0 3
royayers
22. 12. 2025 14.46
dežurni nergači v elementu, res imate lepo življenje, tečnobe
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
22. 12. 2025 14.46
Ko boš sneg dajte tisti, ki se ne znate voziti po snegu, prosim ostanite doma. Ali pa uporabite javni prevoz.
Odgovori
+4
4 0
Jezna lepookica
22. 12. 2025 14.38
Ne vem zakaj vse zimske službe čakajo, da zapade nekaj centimetrov snega, nato šele začnejo s svojim delom. Medtem pa nastane pravi kaos....
Odgovori
-5
2 7
maestrija
22. 12. 2025 14.42
kako pa splužiš 3 cm snega? Misliš, da je plug milimetrsko natančno dvignjen od ceste?
Odgovori
+4
4 0
pingvinislo5
22. 12. 2025 14.54
za 3 cm se ne pluži!! ni racionalni in tudi ni potrebe..! do 15 cm bi moral vsak brez problema vozit po snegu, če pač tega nisi sposoben, pojdi na avtobus!!!
Odgovori
+3
3 0
pager
22. 12. 2025 15.07
ni vprašanje pluženja, ampak posipanja, posipa se preden začne snežiti in sneženje mora biti izredno aktivno da se začne sneg prijemat cestišča, gledam po tujini on cesti že 10+ cm snega, cesta pa še zmeraj kopna, ker je bila pravilno pripravljena na snežinke
Odgovori
0 0
pingvinislo5
22. 12. 2025 14.36
spet klasični komentatorji...ki bi imeli radi kopno cesto od domačih vrat do vrat službe ravno tisti trenutek, ko gredo oni od doma. sneg najbolj preseneti voznike! a najlažje je pač kazati s prstom na druge.
Odgovori
+8
8 0
4krat
22. 12. 2025 14.35
Bolj je vprasanje, ce so vozniki pripravljeni. Predvsem tisti, ki od DARSa pricakujejo, da jim bodo cesto spluzili in posusili do dnevne sobe
Odgovori
+4
4 0
Etirop
22. 12. 2025 14.35
Ac niso problem... problem so reg. Ceste in občinske ceste, tam jih vedno preseneti
Odgovori
+1
1 0
VelikoVedro
22. 12. 2025 14.33
A, kul. Torej jih bo presenetilo, kot običajno.
Odgovori
-3
1 4
Andrej Marinšek
22. 12. 2025 14.29
Ja itak...pripravljeni tako kot vsako leto....pa popizdiš no kake izjave.
Odgovori
-4
0 4
mojito88521
22. 12. 2025 15.16
Predvsem tvoja.
Odgovori
0 0
Klobasazulu
22. 12. 2025 14.27
oni se na dez niso pripravljeni...
Odgovori
-2
1 3
magnusen
22. 12. 2025 14.23
Na zimo so zelo pripravljeni, razen v primeru snega...
Odgovori
+0
2 2
Luka40
22. 12. 2025 14.23
DARS je slep, ker ne vidi, da ima IZJEMNE situacije vsak dan!!!
Odgovori
-2
1 3
deny-p
22. 12. 2025 14.20
Če se napoved uresniči, jim bo čas zelo pisan na kožo, prepoved tovornega prometa med prazniki in ljudje ne gredo v službo.....
Odgovori
0 0
Brus1234
22. 12. 2025 14.17
DARS je pripravljen, ampak sneg bo pa presenečen 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
klop12
22. 12. 2025 14.16
se pripravljajo spet na delo od doma.... nč novga za Dars
Odgovori
-1
1 2
sewsek1
22. 12. 2025 14.15
Se grem stavit da jih bo kljub temu da so pripravljeni presenetlo 🤣
Odgovori
+0
2 2
maestrija
22. 12. 2025 14.40
Se greš stavit ali greš stavit?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
