Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni

Prva večja praznična konica je bila minula petek in konec tedna, a po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča in vodje službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonka Zavasnika večjih težav zaradi zgostitve prometa ni bilo. K daljšim zastojem na ljubljanskem obroču je prispevala predvsem nujna sanacija udarne jame na odseku dolenjske avtoceste proti Grosupljemu. V nadaljevanju je večjo zgostitev prometa pričakovati v naslednjih dveh dneh pred božičem in nato 30. in 31. decembra, ko si na Darsu povečan promet obetajo predvsem na ljubljanski obvoznici v bližini večjih nakupovalnih središč. So pa to bolj ali manj normalne vsakoletne praznične razmere, posebnih odstopanj pristojni na Darsu letos ne pričakujejo. Praznično obdobje se bo zanje po pričakovanjih končalo v sredo, 7. januarja, ko se za katoliške države ali nemške zvezne dežele s praznikom svetih treh kraljev končujejo božično-novoletni prazniki. V tistih dneh se bodo tako zdomci iz balkanskih držav vračali v srednjo in zahodno Evropo. Tudi ob teh povratnih migracijah pa naj večjih odstopanj glede na prejšnja leta ne bi bilo.

Večje zgostitve prometa spet z veliko nočjo

V zimskih mesecih nato pristojni večjih posebnosti v prometu ne pričakujejo, saj bodo v pretežnem delu zamrla tudi gradbena dela. Večje zgostitve in nevšečnosti se običajno začenjajo z veliko nočjo, ko prvi večji premiki proti obali sovpadajo z začetkom gradbene sezone. Kljub temu da večjih težav v upravljavcu avtocestnega omrežja ne pričakujejo, pa velja poziv voznikom, da spremljajo prometne informacije, se na ceste odpravijo pravočasno in z vozili z ustrezno zimsko opremo ter vozijo strpno in upoštevajo predpise ter varnostna priporočila, pozivajo na Darsu.

Zimske službe so na morebitno sneženje temeljito pripravljene, zagotavljajo na Darsu. FOTO: Dars

Čeprav napoved v naslednjih dveh tednih večje snežne pošiljke ne obeta – sneženje je sicer možno v sredo – velja poziv, naj vozniki v primeru pluženja ne prehitevajo plužnih služb, v primeru zastojev ali težav z vozilom pa naj ne hodijo po avtocesti. Po Ribičevih navedbah so Darsove zimske službe na morebitno sneženje temeljito pripravljene, tako da se v primeru snega ne boji, da ne bi avtocest tako kot lani tudi letos temeljito splužili. "Problem je predvsem pri nediscipliniranih voznikih, predvsem pri voznikih tovornih vozil, ki ne upoštevajo naših navodil in prihajajo z letnimi gumami ter nam – namesto, da bi takrat, ko jih prosimo, počakali, da se ceste splužijo – delajo probleme," je poudaril.

Leto, ki se izteka, je sicer postreglo z rahlo večjim prometom na avtocestah kot lani. Dosedanja rast je bila nekaj več kot enoodstotna. Z vidika prometne varnosti na avtocestnem omrežju so letošnje številke ugodne. Smrtnih žrtev je bilo do zdaj devet, kar je ena več kot v celotnem letu 2024. Vendar pa je na statistiko močno vplivala huda julijska nesreča na štajerski avtocesti pri Tepanju, v kateri je umrlo pet ukrajinskih državljank. Po Ribičevih besedah uradnih izsledkov preiskave nesreče še ni, po neuradnih informacijah, ki jih imajo na Darsu, pa voznik kombiniranega vozila, ki se je zaletel v stoječi tovornjak, v trenutkih pred nesrečo ni gledal na cesto, ampak v mobilni telefon.