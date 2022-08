Dars: Na zastoje lahko delno vplivamo, če smo oboroženi z uporabnimi informacijami

V ponedeljek je eden izmed največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje, ki bo marsikoga spodbudil, da si privošči krajši oddih ali obišče katerega od romarskih krajev. Poleg tega je čas počitnic, kar povečuje verjetnost, da bodo zastoji na slovenskih cestah vse prej kot misija nemogoče. A to ne pomeni, da se moramo sprijazniti s prometno usodo, če se bomo ta vikend odpravili na pot. Nanjo lahko delno vplivamo tako, da se 'oborožimo' z informacijami o razmerah na avtocestah in regionalnih cestah. Dars je pripravil mobilno aplikacijo Promet+, ki obljublja natančno sporočanje stanja na cestah in nas usmerja, kako se izognemo prometnim zastojem ter hitreje pridemo na cilj. Kakšno pa bo stanje na slovenskih cestah v tem času?

Kaj lahko pričakujemo na cestah, avtocestah glede na trende preteklih let? Ker se bodo v nekaterih delih Nemčije in Švice v tem času končale počitnice, bo še več prometa zaradi turistov, ki se bodo vračali od juga proti severu, kot ga je bilo pretekli konec tedna, je pojasnil vodja Prometno informacijskega centra Branko Nastran. "Ob tem se številni turisti šele odpravljajo na počitnice. Tem pa se bodo pridružili tudi domači enodnevni turisti in tisti, ki bodo šli na dopust za podaljšan konec tedna," je izpostavil, ob tem pa opozoril na tovorni promet, saj bodo v ponedeljek marsikje veljale prepovedi. "Dostave bodo morale biti organizirane že prej ali tik po praznikih, kar pomeni povečan tovorni promet pred koncem tedna in takoj po praznikih," je poudaril.

icon-expand Zastoji pred predorom Karavanke so lahko dolgi več kilometrov. FOTO: Bobo

V Prometno informacijskem centru pričakujejo, da bodo ceste najbolj obremenjene na dostopih do turističnih krajev. Tradicionalno je torej največ zastojev na cestah proti Bledu in Slovenskem primorju oziroma proti Istri. "Tu so tudi mejni prehodi s Hrvaško, kjer je treba najdlje čakati na prestop (Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja, Sečovlje)," je razložil Nastran. Od daljših turističnih smeri je najbolj obremenjen avtocestni križ. "Na prvem mestu so ljubljanska obvoznica, primorska avtocesta, gorenjska avtocesta, pa tudi štajerski avtocestni krak s poleti zelo obremenjenim mejnim prehodom Gruškovje. Še najmanj težav je na dolenjskem avtocestnem kraku z mejnim prehodom Obrežje, čeprav tudi tam ni realno pričakovati, da bo ves čas tekel promet brez zastojev," je ocenil Nastran.

S tehnologijo nad zastoje – oziroma okoli njih Prometne obremenitve lahko torej povsem ohromijo promet na posameznih odsekih cest in avtocest. Tem prometnim zamaškom, ki mnoge vedno znova spravljajo v slabo voljo, se da tudi izogniti z bolj usmerjeno pripravo na pot in preverjanjem prometnih informacij. Sveže in ažurne podatke, kako teče promet, zagotavlja mobilna aplikacije Promet+. Aplikacijo si je treba seveda namestiti. "Uporabnik jo z dotikom njene ikone zažene in že se lahko odpelje. Pri tem prejema zvočna obvestila o prometu in druge informacije na poti pred seboj. V aplikacijo je namreč vgrajen logaritem, ki ob vsakem novem dogodku v sistemu (nesreči, zastoju ...) ugotavlja verjetnost, da je ta dogodek pomemben za našo pot. Lahko pa uporabnik aplikaciji zaupa ciljno destinacijo, ta pa mu v realnem času pokaže najboljšo pot in izračuna število kilometrov ter čas za dosego cilja," so na Darsu razložili, kako Promet+ deluje. Poleg tega Promet+ zagotavlja, da si stanje na vseh pomembnih cestah v državi ogledamo 'v živo', saj omogoča dostop do kamer. "Vsebuje tudi napovedi prometa v obliki prometnega koledarja in informacije o cestninah ter avtocestnih počivališčih," so našteli pri Darsu.

Dars v okviru evropskega projekta C-roads letos preizkuša tehnologijo inteligentnih transportnih sistemov, ki omogočajo neposredno komunikacijo in izmenjavo informacij med avtomobili na eni strani ter obcestno infrastrukturo in nadzornimi centri na drugi strani. Tehnologija sloni na mikrovalovnih komunikacijah, ki skrbijo za 'pogovor' z infrastrukturo in najrazličnejšimi senzorji, kakor tudi na komunikaciji prek obstoječih mobilnih omrežij. Omenjene rešitve poskrbijo, da uporabniki prejmejo informacije o zastojih na bližnjih cestah oziroma cestah na njihovi izbrani poti.

Sodelovanje voznikov pri dopolnjevanju prometnih informacij Prometne informacije oziroma svoje ugotovitve o zastojih, nesrečah lahko vozniki tudi delijo in tako prispevajo k bolj natančni sliki situacij na cestah. "Ko voznik naleti na zastoj, to sporoči aplikaciji. Ta zaenkrat, v testni fazi, obvestilo pošlje v Prometno informacijski center, ki o zastoju obvesti druge voznike," so opisali na Darsu. Ob tem načrtujejo, da bodo drugi vozniki po preizkusni fazi informacijo dobili neposredno. Sodelovanje pri soustvarjanju aplikacije pa uporabnikom ne prinaša le pomembne vloge pri dopolnjevanju samih prometnih informacij, temveč tudi vpliv na prihodnje funkcionalnosti aplikacije, so dodali.

icon-expand Aplikacija Promet+ med drugim ponuja dostop do kamer na vseh pomembnih cestah po Sloveniji. FOTO: Promet.si

Na Darsu si prizadevajo za še eno uporabno nadgradnjo Prometa+, ki bo predlagala obvoz. "Ne samo glede na trenutni dejanski čas potovanja, temveč tudi glede na predviden čas potovanja, denimo v naslednji uri," so izpostavili. Na cestah se obeta gneča ves podaljšani vikend, zatišje v nedeljo Ker je praznik in podaljšani konec tedna v večini evropskih držav, v Prometno informacijskem centru pričakujejo zatišje v nedeljo – gneča bo predvidoma le v okolici turističnih krajev zaradi enodnevnih obiskovalcev. Bo pa na ta račun več prometa v ponedeljek in torek. "Kot se je dogajalo že zadnjih nekaj petkov to poletje, bo že dopoldne močno povečan promet na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani. Turistom, ki se vračajo z dopusta, se takrat pridruži tudi zelo povečan tovorni promet. Ta gneča se bo zavlekla v popoldne, ko se bo predvidoma povečal tudi promet v obratno smer. Tega bo manj, če bo zadostno število domačih voznikov izbralo boljši čas za potovanje na morje," je izpostavil Branko Nastran. Podobno stanje je na vidiku tudi v soboto, v obe smeri. "Več prometa bo spet od juga proti severu. V soboto je tudi običajno večja gneča na mejnem prehodu Gruškovje oziroma na avtocesti A4 od Maribora proti Hrvaški," je napovedal Nastran. V ponedeljek bo veliko prometa od juga proti severu. Še bolj ga bodo zgostili obiskovalci, ki se bodo odpeljali v romarska središča. "Predvsem bodo obremenjene ceste na Gorenjskem," je opozoril Nastran.

icon-expand Kolona tovornjakov bo predvidoma nastala pred predorom Karavanke, verjetno pa tudi pred prehodom Šentilj. FOTO: Aljoša Kravanja