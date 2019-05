Dars nad zmanjšanje zastojev na AC z omejevanjem hitrosti

Kot pojasnjuje Ulrich Zorin , vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti pri Darsu: "Ko bodo sistemi na cesti, števci, detektorji, zaznali, da je povečan promet, bo na podlagi pripravljenega programa sprožen nek program in se bo hitrost omejevala z 130 na 100, 80, 60, kar bo odvisno od gostote."

Na vpadnicah v prestolnico postavljajo monitorje. A pogoj za delovanje sistema bodo vozniki. Jure Kostanjšek , vodja področja varna mobilnost pri AMZS, pojasnjuje:"Vozniki vidijo pred seboj prazno avtocesto in si mislijo, da lahko pospešijo. Kar pa ni prav, saj s tem, ko oni pospešijo, prej pridejo do točke, kjer je že zastoj. Če bi oni do tja prišli kasneje, z nižjo hitrostjo, bi se zastoj v tem času že odpravil".

Stroka opozarja, da zgolj omejevanje hitrosti ne bo zaleglo

Toda na avtocestah je vsako leto za pet odstotkov več prometa, zato zgolj omejevanje hitrosti ne bo zaleglo, se boji stroka.

Jure Kostanjšeknašteje nekaj možnosti: "Recimo ideja o uporabi odstavnega pasu v času jutranjih konic, tudio kakšni širitvi naših cest."

Hkrati se nadaljuje rušenje cestninskih postaj, ob njih pa urejajo nove nadzorne točke, kamor se bo s počivališč premaknil nadzor.

Kot pojasnjuje Ulrich Zorin, "bodo v sodelovanju s policijo, carino, veterinarsko upravo in vsemi inšpekcijskimi službami nadzirali razne vrste vozil. Nadzorne točke so že urejene na Logu na primorski in Torovem na gorenjski avtocesti. Njihova postavitev je načrtovana še na Kompoljah in Pesnici na štajerski, na Dobu na dolenjski in Prepolju na podravski avtocesti."