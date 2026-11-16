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Slovenija

Dars naj bi na fiktivni bančni račun nakazal 1,8 milijona evrov

Ljubljana, 16. 11. 2026 19.20 pred 53 minutami 2 min branja 118

Avtor:
STA M.V.
Andrej Ribič

V Darsu naj bi nasedli spletnim goljufom in kljub opozorilom njihove pristojne službe na navidezni bančni račun v tujini nakazali okoli 1,8 milijona evrov. Po poročanju Televizije Slovenija so notranji nadzor na Darsu že uvedli, obveščena je tudi policija, ki preverja okoliščine in zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Dars naj bi po poročanju TVS konec oktobra prejel elektronsko pošto, v kateri se je pošiljatelj predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag. Gre za največje gradbeno podjetje v Avstriji, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi.

Pošiljatelj je Darsu sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Pristojne službe Darsa naj bi še pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma tako imenovani phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov.

Ko so ugotovili, da so naredili napako, so na Darsu po informacijah TVS prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini. Kot so za omenjeno televizijo ocenili viri, ni veliko upanja, da bi ta denar lahko dobili nazaj.

Sporna nakazila so zabeležena tudi v aplikaciji Erar, kot prejemnik denarja pa je navedeno podjetje Strabag. A matična številka in bančni račun nista zabeležena. Na isti dan, ko so opravili prvo sporno nakazilo, je Dars avstrijskemu gradbincu sicer denar nakazal tudi na pravi račun.

Na Darsu so pojasnili, da se v tej fazi ne morejo opredeljevati do okoliščin in do narave dogodka, saj da pristojni organi še preverjajo dejansko stanje, so pa, kot je še poročala TVS, že uvedli notranji nadzor.

Policija je potrdila, da vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Neuradno so kriminalisti danes že obiskali Dars.

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DARS NAKAZILO FIKTIVNI RAČUN

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KOMENTARJI118

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zrela hruška
16. 11. 2026 20.15
pri sds so majstori za sem pa tja, gor in dol... pol se ti pa zavrti! 🤣🤣
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+1
1 0
Jermen
16. 11. 2026 20.14
Šalabajzeri
Odgovori
+1
1 0
Kakosmodanes
16. 11. 2026 20.14
Za eno mamco še nebi rekel, da je kaj napačno nakazala, ampak šolan perspektiven, iznajdljiv kader, da to spregleda.
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0 0
kunccix
16. 11. 2026 20.14
Ni prevara….. naveza NSI&SDS se je obelodanila…..
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0 0
Antifriz
16. 11. 2026 20.13
Bo po tej šlamastiki veliki borec opozicije Stevo zahteval vsaj odstop vodstva Darsa in pristojnega ministra?
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+1
1 0
poper00
16. 11. 2026 20.13
Ni bil fiktivni je bil kar pravi.
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+3
3 0
Banion
16. 11. 2026 20.11
uspehi novega vodstav so že tu, je to posledica nočnega dela
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+2
3 1
Tinček25
16. 11. 2026 20.11
Za bolne otroke pa zbiramo denar na dobrodelnih akcijah.
Odgovori
+3
3 0
kleinek
16. 11. 2026 20.10
Pa ni čudno da je toliko spletnih goljufov, če pa so tako uspešni. Tudi če je v tej zgodbi drugačna resnica. So še vedno uspešni drugje
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0 0
Dr Dre
16. 11. 2026 20.10
To so sami sebi makazali, pod krinko PREVARE.. Seveda ....
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+2
2 0
damy1972
16. 11. 2026 20.10
Saj nam nič ne morejo....
Odgovori
+1
1 0
Ursooo
16. 11. 2026 20.09
Ni panike. Bodo vzeli iz davkoplačevalske malhe. Če smo leta 2012 zmetali 5 milijard v banke, bomo pa še danes 2.6 milijona v DARS.
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+1
1 0
Ursooo
16. 11. 2026 20.10
Pa dajmo še kak milijonček za zraven! Uprava rabi svoje milijonske nagrade konec leta!! December je tu.
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+1
1 0
MasteRbee
16. 11. 2026 20.08
Denarja jim očitno ne manjka, če je prejšnji mož obljubljal sedem mestne podkupnine. Potem vehementno nakazujejo denar.
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+1
1 0
Antifriz
16. 11. 2026 20.09
In vsi po vrsti si gradijo hiše za 0,5M .... z Mijićem vred, ki je insolventen🤣
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0 0
MasteRbee
16. 11. 2026 20.11
res je, 3,5 milijarde je bilo že davno. Narod pa še vedno ščiti svoje.
Odgovori
0 0
Antifriz
16. 11. 2026 20.08
Pričakujem facebook live Vrtovca zdajle... da bom lahko vsaj zaspal danes.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
16. 11. 2026 20.06
Bo treba vinjete podražit, da se pokrije vsa fiktivna in pod mizo dogovorjena nakazila.
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0 0
pope p
16. 11. 2026 20.03
niso nasedli goljufom ce so jih opozorili.. zavestno so se odlocili ukrasti..
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+9
9 0
Oblastljudstvu
16. 11. 2026 20.02
Lažejo, kradejo…
Odgovori
+8
8 0
Don t say Palestine
16. 11. 2026 20.01
šef Darsa iz kvot sds janše...vse jasno....je matoz že kaj zakrulil ali vsaj logar....???
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+4
6 2
MasteRbee
16. 11. 2026 20.05
prehitro, na pamet pri tem ne gre delat zaključkov. Posledice seveda morajo biti.
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+1
1 0
cripstoned
16. 11. 2026 20.00
Takojsen odstop vseh odgovornih in sproziti preiskavo proti omenjenim...na kitajskem bi taksni ljudje viseli pri nas bodo za nagrado dobili novo funkcijo verjetno na financnem ministrstvu...OGABNO..
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+6
6 0
Antifriz
16. 11. 2026 20.00
Po mailu so dobili obestilo o spremembi TRR... pa zraven še opozorilo, da gre za verjetno prevaro.... hahahaha... to je lahko samo političen kader brez ustreznih refefrenc, ki nima pojma kaj dela... osebna odgovornost do zadnjega eura in še kazenjski postopek.
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+4
4 0
MasteRbee
16. 11. 2026 20.02
res je desetletna negativna selekcija javnega sektorja
Odgovori
+3
3 0
Antifriz
16. 11. 2026 20.03
Točno tako, sem pred leti delal v državen podjetju... in lahko povem, da je bila ekstremna negativna selekcija predvsem pod desno vlado.
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+1
2 1
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