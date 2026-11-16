Dars naj bi na fiktivni bančni račun nakazal 1,8 milijona evrov

Dars naj bi po poročanju TVS konec oktobra prejel elektronsko pošto, v kateri se je pošiljatelj predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag. Gre za največje gradbeno podjetje v Avstriji, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi.

Pošiljatelj je Darsu sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Pristojne službe Darsa naj bi še pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma tako imenovani phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov.

Ko so ugotovili, da so naredili napako, so na Darsu po informacijah TVS prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini. Kot so za omenjeno televizijo ocenili viri, ni veliko upanja, da bi ta denar lahko dobili nazaj.

Sporna nakazila so zabeležena tudi v aplikaciji Erar, kot prejemnik denarja pa je navedeno podjetje Strabag. A matična številka in bančni račun nista zabeležena. Na isti dan, ko so opravili prvo sporno nakazilo, je Dars avstrijskemu gradbincu sicer denar nakazal tudi na pravi račun.

Na Darsu so pojasnili, da se v tej fazi ne morejo opredeljevati do okoliščin in do narave dogodka, saj da pristojni organi še preverjajo dejansko stanje, so pa, kot je še poročala TVS, že uvedli notranji nadzor.

Policija je potrdila, da vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Neuradno so kriminalisti danes že obiskali Dars.