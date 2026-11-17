"Do dogodka je prišlo ravno v času nastopa mandata nove uprave, ki je ob seznanitvi z okoliščinami nemudoma in odločno ukrepala," je v današnji izjavi zatrdil Drobež. Ko so zaznali nepravilnosti, so po njegovih besedah o tem takoj obvestili pristojne organe, sprožili notranje preiskave in sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito interesa družbe in preprečevanje podobnih primerov v prihodnje. "Preiskava pristojnih organov še poteka, družba Dars pa v njej aktivno sodeluje in pristojnim organom zagotavlja vse potrebne informacije," je zatrdil. Postopki po Drobeževih besedah tečejo tako v Sloveniji kot v tujini. "Izjemno pomembno je, da s prehitrim razkrivanjem informacij ne ogrozimo njihovega poteka," je poudaril in dodal, da bodo okoliščine dogodka temeljito pojasnili po zaključku preiskave oz. ko bo to dopuščal postopek pristojnih organov.

Dars je bil prepričan, da so denar nakazali avstrijskemu gradbenemu koncernu Strabag. FOTO: Shutterstock

Pošiljatelj se je predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag

Televizija Slovenija je v ponedeljek poročala, da naj bi Dars konec oktobra prejel elektronsko pošto, v kateri se je pošiljatelj predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi. Pošiljatelj je Darsu sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Pristojne službe Darsa naj bi še pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma tako imenovani phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov. Ko so ugotovili, da so naredili napako, so na Darsu po informacijah televizije prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini.

1,5 milijona naj bi rešili

Portal Siol je danes poročal, da naj bi državi po neuradnih informacijah uspelo rešiti 1,5 milijona evrov.

SDH pričakuje pojasnila in ukrepanje vodstva Darsa

Kot so povedali v SDH, so z dogodkom v Darsu seznanjeni, z družbo so v stiku in dogajanje pozorno spremljajo. Družba je uvedla notranji nadzor, okoliščine primera preverjajo tudi pristojni organi in SDH se do zaključka teh postopkov do podrobnosti dogodka ne more opredeljevati, so dodali. "Pričakujemo, da bosta uprava in nadzorni svet družbe okoliščine celovito in čim prej pojasnila, ugotovila morebitne odgovornosti ter sprejela ukrepe, ki bodo preprečili ponovitev podobnih dogodkov. Ugotovitve bomo kot upravljavec obravnavali v okviru svojih pristojnosti," so poudarili. SDH upravljanju tveganj in krepitvi odpornosti družb namenja posebno pozornost, so ob tem navedli in dodali, da od družb v portfelju pričakujejo, da imajo vzpostavljen učinkovit sistem notranjih kontrol ter da kibernetsko in korporativno varnost ustrezno vključijo v svoje celovite sisteme upravljanja tveganj, zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in kriznega upravljanja.

Strabag v predoru Karavanke FOTO: Bobo

"Pri tem posebej poudarjamo prepoznavanje in obvladovanje kibernetskih tveganj ter pripravljenost na tovrstne incidente. Od nadzornih svetov pričakujemo, da upravljanje teh tveganj aktivno nadzirajo. To področje bo ena od upravljavskih prioritet SDH tudi v letu 2027," so še dejali.

Politični odzivi

Vrtovec za takojšnjo preiskavo nakazil

"Organi pregona in DARS morajo sporna nakazila nemudoma preiskati in ugotoviti, zakaj je do njih prišlo," se je na dogajanje odzval minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Pričakuje odgovore in prevzem odgovornosti nepravilnosti.

Vrečko: Bomo brali, da ji je presenetil sneg, tako kot jih je presenetil nov račun Strabaga

V opozicijskih strankah so do Darsa kritični. Izpostavljajo objektivno odgovornost vodstva. "Šale se očitno pišejo same," je ponedeljkovo razkritje pospremila poslanka Levice Asta Vrečko. Darsova poteza se ji zdi neresna, zanimivo se ji zdi, da je državni upravljalec avtocest in hitrih cest sredstva nakazal tako na fiktivni račun kot tudi na pravega. "V dobro Slovenije bi bilo super, če v bližino Darsa, cest in infrastrukture ne bi nikoli več spustili NSi, kajti ko se oni pokažejo v tej orbiti, začne denar odtekati, zastoji pa se ne rešujejo. Pričakujem, da čez kakšen teden ali dva, bomo spet brali, da jih je presenetil sneg, tako kot jih je presenetil nov račun Strabaga," je bila kritična Vrečko.

Hot: Spominja na epizodo serije Samo bedaki in konji

Vodjo poslanske skupine SD Meiro Hot je novico spomnila na epizodo britanske komične serije Samo bedaki in konji. "Dejstvo je, da je absolutno nedopustno, da je do tega prišlo, morali bi zvoniti vsi alarmi. Zadnjih par let se veliko dela na osveščanju pri potencialnih elektronskih prevarah," je dejala ob robu seje DZ. Ob tem je izpostavila, da naj bi bila glede na poročanja medijev Darsova finančna služba predhodno opozorjena na morebitno prevaro, pa so transakcijo vseeno izvedli. "To je nedopustno," je bila jasna Hot. Po njenih besedah bi morali že danes odgovarjati tako nadzorni svet kot uprava Darsa, pa tudi pristojni minister. "Tu gre za škodo v vrednosti skoraj dveh milijonov evrov, ki jih najbrž ne bodo dobili nazaj. Opravičilo ni zadosti, tu je potrebno narediti res hud notranji nadzor in klicati na odgovornost," je dodala. Tudi Vrečko je poudarila, da mora nekdo prevzeti odgovornost, ne polaga pa velikih upov v "veljake NSi". "Očitno so stranka NSi in afere v Darsu in na cestah sopomenka," je dejala. Po njenih besedah gre za preveč naključij in malomarnosti. "Skoraj ne vem, kaj bi bilo boljše - da so ljudje tako malomarni ali da je šlo za karkoli načrtnega. V vsakem primeru je to katastrofa," je ponovila.

Bratušek: Obstaja tudi objektivna odgovornost

Poslanka Svobode in nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je medtem izrazila obžalovanje nad dogodkom in tudi sama izrazila pričakovanje, da bodo organi pregona čim prej ugotovili, kaj se je pravzaprav dogajalo. "Če bi nakazali na račun avstrijskega gradbinca, bi bilo vse v redu, tako da niso nakazali na račun avstrijskega gradbinca, na žalost. Seveda pa obstaja tudi objektivna odgovornost, tako da upam, da tisti, ki so odgovorni za podjetje, to vedo," je dejala.

Dars z več kot tri milijarde evrov knjigovodske vrednosti