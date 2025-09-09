Svetli način
Dars naročila za sanacijo obstoječe cevi predora Karavanke v prvo ni oddal

Ljubljana, 09. 09. 2025 16.43 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , K.H.
10

Dars lani jeseni objavljenega javnega naročila za sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke in pripadajoče infrastrukture v prvo ni oddal. Vse tri prejete ponudbe je namreč zavrnil kot nedopustne, ker so presegle zagotovljena sredstva. Dars bo zdaj vse tri ponudnike pozval k oddaji novih ponudb.

Predor Karavanke
Predor Karavanke FOTO: Bobo

Razpis za izvajalca gradbenih del za sanacijo obstoječe predorske cevi na slovenski strani, torej od Hrušice do meje z Avstrijo, je Dars objavil septembra lani.

Postopek je potekal dvofazno. Najprej je tako državni upravljavec sposobnost za sodelovanje v postopku priznal trem ponudnikom – konzorciju družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling, konzorciju družb Strabag gradbene storitve, IMP ter ljubljanska in zagrebška podružnica avstrijske družbe Strabag ter turškemu gradbincu Cengizu, ki je nedavno dokončal že tudi novo predorsko cev karavanškega predora.

Te tri je nato pozval k oddaji ponudb. Odprli so jih minuli petek, kot je razvidno iz danes objavljene Darsove odločitve, pa bi konzorcij na čelu s Kolektorjem dela izvedel za 92,5 milijona evrov brez davka, Strabagov konzorcij za 95,8 milijona evrov, Cengiz pa za 92,2 milijona evrov.

Preberi še Cev pod Karavankami 20 milijonov dražja

Ker je bila višina zagotovljenih sredstev skladno z junijskim sklepom Darsove uprave določena v višini 73,5 milijona evrov brez davka, je Dars vse tri ponudbe zavrnil kot nedopustne, piše v omenjeni odločitvi.

Dars tako naročila ni oddal, zdaj pa bo vse tri ponudnike pozval k oddaji novih ponudb.

Sanacija stare cevi karavanškega predora bo sicer stekla po odprtju nove cevi. Ta je že zgrajena, poteka pa nameščanje elektro-strojne opreme. Za promet, začasno dvosmerni, naj bi jo odprli marca prihodnje leto. Obstoječo cev bodo medtem zaradi sanacije zaprli. Promet po obeh ceveh predora Karavanke bo po končani sanaciji predvidoma stekel v začetku leta 2029.

Za sanacijo obstoječe predorske cevi so Darsu pristojni že odobrili tudi evropsko sofinanciranje. Iz Kohezijskega sklada bo tako za projekt prejel 32,2 milijona evrov.

dars sanacija predor karavanke javno naročilo
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CelyCely
10. 09. 2025 10.27
Avstrijci nas bodo poslali v tri krasne, zaradi nas se vse vedno zavleče za leta. LETA.
ODGOVORI
0 0
seter73
09. 09. 2025 17.37
+1
Ce bi bil mednarodni razpis bi bila cena fixna in za 20%nizja. Da o izvedbenih rokih ne govorimo. Glede na to da so popolnoma nesposobni kot ministrstvo za promet naj dajo razpis in izbor narediti kaksi evropski ustanovi.., aja šit pol ne morejo krast
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
09. 09. 2025 17.36
+0
naj kar austrici uredijo drugač ta Yugobalkanjada bo nategovala te razpise in anekse do onemoglosti
ODGOVORI
1 1
Pacient2
09. 09. 2025 17.28
-3
Hojsev DRI kje si
ODGOVORI
0 3
Pacient2
09. 09. 2025 17.27
-3
Pod janšo je omet dol padal ful pogrešamo te čase
ODGOVORI
0 3
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 17.24
+1
thinc se mora dogovoriti z mamo joži da to pomalajo...dars je njihova dobra kasa...kot SŽ za sds
ODGOVORI
2 1
Castrum
09. 09. 2025 17.23
+2
Čak mal!!! Eno leto rabijo da jih ponovno pozovejo? Eno leto?????
ODGOVORI
3 1
proofreader
09. 09. 2025 17.18
+3
Pa saj bo potem padlo par aneksov in pridejo do želenega zneska.
ODGOVORI
4 1
zmerni pesimist
09. 09. 2025 17.18
+2
Ceneje potem pa aneksi
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
09. 09. 2025 17.14
+2
Aja, mogoče bi pa jankovičev pob kej ceneje tole pomalal!
ODGOVORI
3 1
