Dars naročila za sanacijo obstoječe cevi predora Karavanke v prvo ni oddal

Razpis za izvajalca gradbenih del za sanacijo obstoječe predorske cevi na slovenski strani, torej od Hrušice do meje z Avstrijo, je Dars objavil septembra lani.

Postopek je potekal dvofazno. Najprej je tako državni upravljavec sposobnost za sodelovanje v postopku priznal trem ponudnikom – konzorciju družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling, konzorciju družb Strabag gradbene storitve, IMP ter ljubljanska in zagrebška podružnica avstrijske družbe Strabag ter turškemu gradbincu Cengizu, ki je nedavno dokončal že tudi novo predorsko cev karavanškega predora.

Te tri je nato pozval k oddaji ponudb. Odprli so jih minuli petek, kot je razvidno iz danes objavljene Darsove odločitve, pa bi konzorcij na čelu s Kolektorjem dela izvedel za 92,5 milijona evrov brez davka, Strabagov konzorcij za 95,8 milijona evrov, Cengiz pa za 92,2 milijona evrov.