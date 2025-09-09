Dars naročila za sanacijo obstoječe cevi predora Karavanke v prvo ni oddal

Razpis za izvajalca gradbenih del za sanacijo obstoječe predorske cevi na slovenski strani, torej od Hrušice do meje z Avstrijo, je Dars objavil septembra lani.
Postopek je potekal dvofazno. Najprej je tako državni upravljavec sposobnost za sodelovanje v postopku priznal trem ponudnikom – konzorciju družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling, konzorciju družb Strabag gradbene storitve, IMP ter ljubljanska in zagrebška podružnica avstrijske družbe Strabag ter turškemu gradbincu Cengizu, ki je nedavno dokončal že tudi novo predorsko cev karavanškega predora.
Te tri je nato pozval k oddaji ponudb. Odprli so jih minuli petek, kot je razvidno iz danes objavljene Darsove odločitve, pa bi konzorcij na čelu s Kolektorjem dela izvedel za 92,5 milijona evrov brez davka, Strabagov konzorcij za 95,8 milijona evrov, Cengiz pa za 92,2 milijona evrov.
Ker je bila višina zagotovljenih sredstev skladno z junijskim sklepom Darsove uprave določena v višini 73,5 milijona evrov brez davka, je Dars vse tri ponudbe zavrnil kot nedopustne, piše v omenjeni odločitvi.
Dars tako naročila ni oddal, zdaj pa bo vse tri ponudnike pozval k oddaji novih ponudb.
Sanacija stare cevi karavanškega predora bo sicer stekla po odprtju nove cevi. Ta je že zgrajena, poteka pa nameščanje elektro-strojne opreme. Za promet, začasno dvosmerni, naj bi jo odprli marca prihodnje leto. Obstoječo cev bodo medtem zaradi sanacije zaprli. Promet po obeh ceveh predora Karavanke bo po končani sanaciji predvidoma stekel v začetku leta 2029.
Za sanacijo obstoječe predorske cevi so Darsu pristojni že odobrili tudi evropsko sofinanciranje. Iz Kohezijskega sklada bo tako za projekt prejel 32,2 milijona evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.