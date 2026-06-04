Dars odgovarja Vrtovcu: Nočna dela na avtocestah izvajamo že vrsto let

Delež nočnega dela zaposlenih Družbe za avtoceste RS (Dars) je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 narasel na 26,4 odstotka v letu 2024, v letu 2025 pa presegel 28 odstotkov, navajajo. Trend povečevanja nočnega dela se nadaljuje tudi v letu 2026, saj je obseg nočnega dela v prvih petih mesecih presegel primerljivo obdobje preteklega leta. "Poleg tega pomemben del aktivnosti v nočnem času izvajajo tudi zunanji izvajalci," so zapisali v sporočilu za javnost.
V zvezi z obnovo avtocestnega odseka med Uncem in Postojno poudarjajo, da dela potekajo skladno z načrtovano dinamiko projekta in terminsko časovnico. "Dars skupaj z nadzornim inženirjem in izvajalcem sproti spremlja napredovanje del ter preverja možnosti za dodatno optimizacijo organizacije gradbišča in izvedbe posameznih aktivnosti. V okviru teh prizadevanj izvajalec pripravlja predlog za izvedbo dodatnih nočnih del v nadaljnjih fazah projekta, ki bo po strokovni presoji obravnavan in usklajen z nadzornim inženirjem," pravijo.
V prihodnjem tednu izvajalec načrtuje nočno betoniranje prekladne konstrukcije novega mostu prek reke Pivke. Cilj vseh deležnikov je čim učinkovitejša izvedba projekta ob hkratnem zagotavljanju prometne varnosti ter čim manjših vplivih na uporabnike avtoceste.
Nočno delo je – tako na Darsu – sestavni del izvajanja številnih vzdrževalnih in investicijskih aktivnosti na avtocestnem omrežju. "V nočnem času se izvajajo intervencijski posegi, zimska služba, vzdrževalna dela v predorih, sanacije varnostnih ograj, obnova prometne signalizacije in talnih označb, postavitve prometnih zapor ter posamezne tehnološke faze pri obnovah vozišč in objektov," med drugim poudarjajo. Eden najbolj izpostavljenih primerov je bila gradnja druge cevi predora Karavanke, kjer so gradbena dela potekala neprekinjeno 24 ur na dan, dodajajo.
Dars skupaj z nadzorom ves čas spremlja potek del in izvajalce poziva k optimizaciji izvedbe del, povečanju virov ter prilagoditvi organizacije gradbišč z namenom zmanjševanja vplivov na promet. Na posameznih projektih se zato že izvajajo podaljšane izmene, dvoizmensko delo in tudi nočno delo pri aktivnostih, ki so ključne za doseganje terminskih ciljev, razlagajo.
"Obnove avtocestne infrastrukture so nujne zaradi staranja objektov in naraščajočih prometnih obremenitev. Njihov ključni namen je zagotavljanje dolgoročne prometne varnosti, zanesljivosti in pretočnosti avtocestnega omrežja," so zapisali. Ter še dodali, da bo Dars tudi v prihodnje izvajal vse strokovno utemeljene ukrepe za skrajševanje rokov gradenj in zmanjševanje vplivov na promet.
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