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Slovenija

Dars odgovarja Vrtovcu: Nočna dela na avtocestah izvajamo že vrsto let

Ljubljana, 04. 06. 2026 15.28 pred 20 minutami 2 min branja 46

Avtor:
Ti.Š.
Zastoji na primorski avtocesti

Dela, obnove in zapore, posledično pa gneča, zastoji in slaba volja voznikov. Ter tudi vprašanja, zakaj se del na avtocestah ne izvaja denimo v nočnem času, ko je prometa občutno manj. Dars medtem odgovarja, da se zavedajo pričakovanj uporabnikov avtocest glede čim hitrejše izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet. "Zato že vrsto let izvajamo številna dela tudi v nočnem času, njihov obseg pa se iz leta v leto povečuje," zatrjujejo.

Delež nočnega dela zaposlenih Družbe za avtoceste RS (Dars) je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 narasel na 26,4 odstotka v letu 2024, v letu 2025 pa presegel 28 odstotkov, navajajo. Trend povečevanja nočnega dela se nadaljuje tudi v letu 2026, saj je obseg nočnega dela v prvih petih mesecih presegel primerljivo obdobje preteklega leta. "Poleg tega pomemben del aktivnosti v nočnem času izvajajo tudi zunanji izvajalci," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zastoji na primorski avtocesti
Zastoji na primorski avtocesti
FOTO: Aljoša Kravanja
Pojasnila Darsa sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, že konec tedna dela začela izvajati ponoči.

V zvezi z obnovo avtocestnega odseka med Uncem in Postojno poudarjajo, da dela potekajo skladno z načrtovano dinamiko projekta in terminsko časovnico. "Dars skupaj z nadzornim inženirjem in izvajalcem sproti spremlja napredovanje del ter preverja možnosti za dodatno optimizacijo organizacije gradbišča in izvedbe posameznih aktivnosti. V okviru teh prizadevanj izvajalec pripravlja predlog za izvedbo dodatnih nočnih del v nadaljnjih fazah projekta, ki bo po strokovni presoji obravnavan in usklajen z nadzornim inženirjem," pravijo.

V prihodnjem tednu izvajalec načrtuje nočno betoniranje prekladne konstrukcije novega mostu prek reke Pivke. Cilj vseh deležnikov je čim učinkovitejša izvedba projekta ob hkratnem zagotavljanju prometne varnosti ter čim manjših vplivih na uporabnike avtoceste.

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Nočno delo je – tako na Darsu – sestavni del izvajanja številnih vzdrževalnih in investicijskih aktivnosti na avtocestnem omrežju. "V nočnem času se izvajajo intervencijski posegi, zimska služba, vzdrževalna dela v predorih, sanacije varnostnih ograj, obnova prometne signalizacije in talnih označb, postavitve prometnih zapor ter posamezne tehnološke faze pri obnovah vozišč in objektov," med drugim poudarjajo. Eden najbolj izpostavljenih primerov je bila gradnja druge cevi predora Karavanke, kjer so gradbena dela potekala neprekinjeno 24 ur na dan, dodajajo.

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Dars skupaj z nadzorom ves čas spremlja potek del in izvajalce poziva k optimizaciji izvedbe del, povečanju virov ter prilagoditvi organizacije gradbišč z namenom zmanjševanja vplivov na promet. Na posameznih projektih se zato že izvajajo podaljšane izmene, dvoizmensko delo in tudi nočno delo pri aktivnostih, ki so ključne za doseganje terminskih ciljev, razlagajo.

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"Obnove avtocestne infrastrukture so nujne zaradi staranja objektov in naraščajočih prometnih obremenitev. Njihov ključni namen je zagotavljanje dolgoročne prometne varnosti, zanesljivosti in pretočnosti avtocestnega omrežja," so zapisali. Ter še dodali, da bo Dars tudi v prihodnje izvajal vse strokovno utemeljene ukrepe za skrajševanje rokov gradenj in zmanjševanje vplivov na promet.

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KOMENTARJI46

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Stojadina-sportiva
04. 06. 2026 16.33
Nočna na AC so izgleda marsovci...noben voznik jih ne vidi, samo dars...
Odgovori
0 0
Petarda10
04. 06. 2026 16.31
Se nikolni nisem nikogar videl ponoci delati na avtocesti, mogoce spijo za ograjo
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
04. 06. 2026 16.31
Janša bo ukinil vinjete. Plešemo
Odgovori
0 0
john gotti
04. 06. 2026 16.34
z verbićem bodo nakradli denar za elektronsko cestninjenje…dolgoročni plan
Odgovori
0 0
Borec21
04. 06. 2026 16.31
Ponoči vidiš samo kombi ki pregleduje cesto pa včasih štimaji razsvetljavi v tunelih
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
04. 06. 2026 16.28
Vrtovec je odkril žegnjeno toplo vodo.😂
Odgovori
-2
0 2
Borec21
04. 06. 2026 16.29
Dars pa toplo še otkriva...
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
04. 06. 2026 16.31
😂😂😂jao, jao. Stevo si to ti?
Odgovori
0 0
Dejmonaši
04. 06. 2026 16.27
Zakaj se sedaj da? Pa nisem pristaš nove vlade! Očitno so tudi na DARS-u nagajali, tako kot na Petrolu.
Odgovori
+4
4 0
Prototip
04. 06. 2026 16.27
A izvajajo že vrsto let....kako,če še podnevi ni nikjet nobenega...10 delovišč,pa vse naspol,namesto,da bi šli po vrsti..
Odgovori
+5
5 0
john gotti
04. 06. 2026 16.26
dokler bodo taki voluharji ministri ,se bodo kolone samo povečevale
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
04. 06. 2026 16.26
Kdo si zdaj dela norca iz ljudi??? Tale DARS bi tudi mogli hitro malo prevetriti!!!
Odgovori
+2
2 0
tianot
04. 06. 2026 16.25
Na vseh gradbiščih skupaj se ne dela za eno majhno🤣
Odgovori
+7
7 0
matko74
04. 06. 2026 16.24
Nemčija 25. april, ob desetih zvečet v okolici Stuttgarta, zaprt prehitevalni pas, frezajo asfalt, zadaj čakajo kamioni z svežim asfaltom in finišer, zjutraj ob 6.00 je bila avtocesta prevozna, no DARS, a to pri nas ni izvedljivo
Odgovori
+4
4 0
Dr.Rugelj
04. 06. 2026 16.21
Nočna dela že vrsto let ? hahahaaha ...Še po dnevi se minimalno dela ali pa sploh ne !...bo vinjeta letos kaj cenejša ali podaljšana zaradi avtocestnega kolapsa in kampiranja na njej ??? ...No nova vlada - kakšen bo odgovor ???
Odgovori
+7
7 0
Špica
04. 06. 2026 16.27
jast mislim da nav nic s podalsanjem vinjete ker po vsej vrjetnosti bo odgovor saj imajo moznost da se vozijo po starih cestah.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
04. 06. 2026 16.19
Bolj bomo podpirali levo desni šov, kjer se nas vsak mandat bolj zadolži in prodaja pravljice, bolj po polžje bo šlo...
Odgovori
+0
1 1
xoxotox6
04. 06. 2026 16.19
sovietski sistem se odraža na vseh ravneh povezanih s kumrovškimsovietistanom, zaradi vidnega kota in balkanjade ni del poniči. isti delavci, ki gredo naprej ko dobijo papirje v SLO, v austrjo in nemčijo čudežno spregledajo tudi ponoči???? v celotni EU samo balkanjada v slo ne nosi čelad, poveljujoči jezik je "arabsčina" in delavnik prilagajajo tujerodnim praznikom, čeprav jih plačuje in daje delo gostitelj?????????????
Odgovori
+1
2 1
Svetec 2021
04. 06. 2026 16.18
Vrtovec tak pojma nima za 1 leto še bodo vedno zastoji kot danes ......
Odgovori
-1
1 2
Important notice
04. 06. 2026 16.17
Kje pa? Še podnevi jih ni nikjer videti, ponoči pa tudi ne. Verjetno zato niso vidni, ker je ponoči tema.
Odgovori
+2
5 3
ap100
04. 06. 2026 16.17
no poniči se redko vozim dol pa nisem še nikoli delavca videl, ker pa se pogosteje vozim popoldne pa domnevam da izjava pomeni da ponoči sicer uradno delajo vendar popoldne pa nikoli
Odgovori
+3
4 1
enapi
04. 06. 2026 16.16
Teologu je to brezveze tupiti.
Odgovori
-1
2 3
clox
04. 06. 2026 16.16
O hudiča, a zdej se pa naenkrat da?
Odgovori
+6
7 1
Wolfman
04. 06. 2026 16.14
Premalo, vendar bolje kot prej.
Odgovori
+3
3 0
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