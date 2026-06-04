Dars odgovarja Vrtovcu: Nočna dela na avtocestah izvajamo že vrsto let

Delež nočnega dela zaposlenih Družbe za avtoceste RS (Dars) je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 narasel na 26,4 odstotka v letu 2024, v letu 2025 pa presegel 28 odstotkov, navajajo. Trend povečevanja nočnega dela se nadaljuje tudi v letu 2026, saj je obseg nočnega dela v prvih petih mesecih presegel primerljivo obdobje preteklega leta. "Poleg tega pomemben del aktivnosti v nočnem času izvajajo tudi zunanji izvajalci," so zapisali v sporočilu za javnost.

V zvezi z obnovo avtocestnega odseka med Uncem in Postojno poudarjajo, da dela potekajo skladno z načrtovano dinamiko projekta in terminsko časovnico. "Dars skupaj z nadzornim inženirjem in izvajalcem sproti spremlja napredovanje del ter preverja možnosti za dodatno optimizacijo organizacije gradbišča in izvedbe posameznih aktivnosti. V okviru teh prizadevanj izvajalec pripravlja predlog za izvedbo dodatnih nočnih del v nadaljnjih fazah projekta, ki bo po strokovni presoji obravnavan in usklajen z nadzornim inženirjem," pravijo.

V prihodnjem tednu izvajalec načrtuje nočno betoniranje prekladne konstrukcije novega mostu prek reke Pivke. Cilj vseh deležnikov je čim učinkovitejša izvedba projekta ob hkratnem zagotavljanju prometne varnosti ter čim manjših vplivih na uporabnike avtoceste.