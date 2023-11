Začetek zimske službe: Dars sporoča, da je pripravljen na prvi sneg

Ob uradnem začetku izvajanja cestne zimske službe v družbi Dars poudarjajo, da so pripravljeni na prvo snežno pošiljko, ki pa za zdaj še ni na vidiku. Kljub temu so že zapolnili skladišča soli, kupili pa so tudi 30 novih tovornih vozil.

Kot so zapisali v družbi Dars, so pripravljeni na letošnjo zimo. Za prevoznost in varnost na slovenskih avtocestah bo v vseh izmenah skrbelo 470 sodelavcev, vzdrževalcev avtocest in hitrih cest, z okoli 200 tovornimi in specialnimi delovnimi vozili, opremljenimi s plugi in posipalci. Za namene posipanja cestišča so zapolnili skladišča soli v avtocestnih vzdrževalnih bazah ter silose ob avtocestnem križu, kjer je trenutno na razpolago skupno okoli 19.400 ton soli. Na zalogi je trenutno tudi 507.000 litrov kalcijevega klorida za preprečevanje nastanka poledice.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Čeprav je bila lanska zima nadpovprečno topla, je Dars med novembrom 2022 in aprilom 2023 83 dni izvajal preventivno posipanje, 21 dni pa so plužili cestišča na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest. Izvedli so tudi dve dvodnevni zimski akciji na območju celotnega avtocestnega omrežja. Za posipanja cestišč so lani porabili 21.900 ton soli ter 309.000 litrov kalicijevega klorida. Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature) ogrožen normalen potek prometa.

icon-expand Snežni plug FOTO: Damjan Žibert