Dars: 'Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati'

Vlada je na jutranji seji v sklopu regijskega obiska Pomurja v Murski Soboti sprejela predlog interventnega zakona, s katerim bo državnemu zboru v potrditev predlagala štirimesečno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Poleg tega je ministrski zbor sklenil tudi, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna.
Predsednik uprave družbe Dars Andrej Ribič pravi, da predlog vlade razume in pozdravlja kot poskus, da se odkupijo uporabnikom avtocest zaradi številnih zastojev, ki nastajajo zaradi del. Pojasnil je, da je imel Dars v letošnjem letu največji ciklus rekonstrukcij in obnov avtocest v zadnjih 15 letih, hkrati pa je začel tudi s številnimi novogradnjami, predvsem na tretji razvojni osi. Dela pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjem letu.
"Promet se vsako leto povečuje in če želimo, da so naše ceste temu primerno pripravljene, moramo nadoknaditi zaostanke zadnjih deset, petnajst let," je nadaljeval. Kot pravi, so dela nujno potrebna za zagotavljanje večje varnosti in pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah.
Pojasnil je, da bo ta ukrep za Dars pomenil 20 milijonov evrov izpada iz naslova cestninjenja in 70 milijonov evrov likvidnostnega premika. Vendar pa Ribič meni, da to ne bo predstavljalo večjih težav za družbo in da izvajanje investicij in poplačilo obveznosti zaradi tega ne bodo ogroženi. "Dars je stabilna družba," je poudaril.
Sam si sicer želi, da bi lahko Dars investicije še pospešil. "Če bi bilo možno pridobivati gradbena dovoljenja hitreje, bi investicije pospešili," je dejal in spomnil, da denimo zamujajo z južnim krakom tretje razvojne osi.
Na vprašanje, kaj odločitev vlade pomeni za uporabnike avtocest, je odgovoril, da se bo veljavnost vinjet podaljšala avtomatično. "Namesto enega leta bo pač veljala 16 mesecev," je pojasnil.
Odzivi na ukinitev vinjet za obalno hitro cesto
Vlada je danes tudi sklenila, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila od 1. januarja 2026 ne bo več potrebna. Ribič nad to odločitvijo ni najbolj navdušen. Poudaril je, da se mu ukrep ne zdi najbolj primeren. "Brezplačnega kosila ni. Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati," pravi.
S tem so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. "Predlagana rešitev prinaša olajšanje za vse, ki vsak dan živijo posledice preobremenjenosti lokalnih cest in nevarnosti v prometu," je v odzivu zapisala Hotova.
Tudi poslanska skupina SDS je konec septembra vložila predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja, a infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek še na nedavni seji DZ na to temo takšnemu predlogu ni bila naklonjena.
Odločitev vlade sta pozdravila tudi poslanca Svobode iz slovenske Istre, Robert Janev in Tamara Kozlovič, ki sta na ministrstvo prav tako naslavljala tovrstne pobude. "Ukrep, ki bo začel veljati z januarjem 2026, predvideva odpravo plačila vinjet na hitri cesti H5 in H6 do izgradnje hitre ceste Koper-Dragonja. Zato ga razumeva tudi kot zavezo vlade, da se gradnja te hitre ceste, ki lahko predstavlja dolgoročno rešitev za izboljšanje stanja v prometu v tem delu Slovenije, v najkrajšem času tudi izvede," sta zapisala v današnji izjavi.
Po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo gre za začasen ukrep, ki bo veljal do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.
Černač v podaljšanju veljavnosti vinjet vidi predvolilno potezo
Težave, s katerimi je vlada utemeljila predlagano podaljšanje vinjet, so uporabnike slovenskih avtocest pestile že lani, pa vlada takšnih ukrepov takrat ni sprejela, je v izjavi za medije v DZ dejal poslanec SDS Zvone Černač. "Smo v predvolilnem obdobju in žal se ne moremo znebiti grenkega priokusa, da to ni bilo narejeno zaradi interesov uporabnikov in njihovih težav, saj bi bilo sicer narejeno že lani, temveč bolj zaradi predvolilnega obdobja," je povedal.
To po njegovih besedah potrjujejo tudi druge odločitve vlade v zadnjem mesecu. "Gre bolj za ukrepe, ki nimajo v ospredju težav ljudi, temveč so v pomoč predvolilni kampanji. Sicer bi imeli takšno in drugačno božičnico tudi za upokojence in vse ostale že lani, predvsem pa ne bi prišlo do odprave zakona prejšnje vlade, ki bi ljudem zaradi davčne olajšave letos v žepu pustil dvakratno božičnico, okrog 1200 evrov več," je dejal.
Napovedal je, da bodo v SDS v prihodnje omogočili dvojno rabo vinjete, kar bo družinam z dvema avtomobiloma omogočilo izmenično uporabo ene vinjete z obema avtomobiloma.
Glede odprave vinjet na Obali je vladi očital sprenevedanje. V SDS so namreč konec septembra vložili predlog novele zakona o cestninjenju, s katero bi odsek hitre ceste med Škofijami in Koprom izločili iz sistema cestninjenja. Kot je izpostavil, je ministrica za infrastrukturo izvzetje omenjenega odseka v odgovoru na poslansko vprašanje Meire Hot med drugim zavrnila z argumentom, da za takšen ukrep nima pravne podlage. Predlog zakonske novele so po njegovih besedah pripravili tudi zato, da bi zagotovili to podlago.
"Očitno pa je vlada danes to zakonsko podlago kljub tej izjavi ministrice našla ter obalno hitro cesto na tem odseku med Škofijami in predorom Markovec izvzela iz vinjetnega sistema – čeprav na malo drugačen način, namreč s prekategorizacijo," je dejal.
