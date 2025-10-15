Dars: 'Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati'

Predsednik uprave družbe Dars razume in pozdravlja podaljšanje veljavnosti letnih vinjet, ki ga razume kot željo vlade, da se uporabnikom odkupi zaradi nevšečnosti, s katerimi se soočajo ob obnovah avtocest. Kot pravi, ta začasni ukrep ne bo predstavljal večjih težav za Dars, ki je po njegovih besedah "stabilna družba". Zaradi podaljšanja veljavnosti vinjet bodo sicer pobrali za 20 milijonov evrov manj cestnin. Se pa Darsu kot manj primeren zdi ukrep ukinitve vinjete za osebna vozila za obalne hitre ceste. "Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati," je opozoril.

Vlada je na jutranji seji v sklopu regijskega obiska Pomurja v Murski Soboti sprejela predlog interventnega zakona, s katerim bo državnemu zboru v potrditev predlagala štirimesečno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Poleg tega je ministrski zbor sklenil tudi, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna.

Predsednik uprave družbe Dars Andrej Ribič pravi, da predlog vlade razume in pozdravlja kot poskus, da se odkupijo uporabnikom avtocest zaradi številnih zastojev, ki nastajajo zaradi del. Pojasnil je, da je imel Dars v letošnjem letu največji ciklus rekonstrukcij in obnov avtocest v zadnjih 15 letih, hkrati pa je začel tudi s številnimi novogradnjami, predvsem na tretji razvojni osi. Dela pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. "Promet se vsako leto povečuje in če želimo, da so naše ceste temu primerno pripravljene, moramo nadoknaditi zaostanke zadnjih deset, petnajst let," je nadaljeval. Kot pravi, so dela nujno potrebna za zagotavljanje večje varnosti in pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Pojasnil je, da bo ta ukrep za Dars pomenil 20 milijonov evrov izpada iz naslova cestninjenja in 70 milijonov evrov likvidnostnega premika. Vendar pa Ribič meni, da to ne bo predstavljalo večjih težav za družbo in da izvajanje investicij in poplačilo obveznosti zaradi tega ne bodo ogroženi. "Dars je stabilna družba," je poudaril. Sam si sicer želi, da bi lahko Dars investicije še pospešil. "Če bi bilo možno pridobivati gradbena dovoljenja hitreje, bi investicije pospešili," je dejal in spomnil, da denimo zamujajo z južnim krakom tretje razvojne osi. Na vprašanje, kaj odločitev vlade pomeni za uporabnike avtocest, je odgovoril, da se bo veljavnost vinjet podaljšala avtomatično. "Namesto enega leta bo pač veljala 16 mesecev," je pojasnil.

Odzivi na ukinitev vinjet za obalno hitro cesto

Vlada je danes tudi sklenila, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila od 1. januarja 2026 ne bo več potrebna. Ribič nad to odločitvijo ni najbolj navdušen. Poudaril je, da se mu ukrep ne zdi najbolj primeren. "Brezplačnega kosila ni. Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati," pravi. S tem so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. "Predlagana rešitev prinaša olajšanje za vse, ki vsak dan živijo posledice preobremenjenosti lokalnih cest in nevarnosti v prometu," je v odzivu zapisala Hotova.

Obalna hitra cesta FOTO: Bobo icon-expand

Tudi poslanska skupina SDS je konec septembra vložila predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja, a infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek še na nedavni seji DZ na to temo takšnemu predlogu ni bila naklonjena. Odločitev vlade sta pozdravila tudi poslanca Svobode iz slovenske Istre, Robert Janev in Tamara Kozlovič, ki sta na ministrstvo prav tako naslavljala tovrstne pobude. "Ukrep, ki bo začel veljati z januarjem 2026, predvideva odpravo plačila vinjet na hitri cesti H5 in H6 do izgradnje hitre ceste Koper-Dragonja. Zato ga razumeva tudi kot zavezo vlade, da se gradnja te hitre ceste, ki lahko predstavlja dolgoročno rešitev za izboljšanje stanja v prometu v tem delu Slovenije, v najkrajšem času tudi izvede," sta zapisala v današnji izjavi. Po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo gre za začasen ukrep, ki bo veljal do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.

Černač v podaljšanju veljavnosti vinjet vidi predvolilno potezo