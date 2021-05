Obnova predora Golovec bo trajala še najdlje do 23. maja

Obnova vzhodne cevi predora Golovec je v sklepni fazi in bo zaključena v roku, so sporočili z Darsa. Da kasneje ne bi prihajalo do dodatnih zapor, bodo tudi četrto fazo del, ki je bila glede na sprva predvideno dobavo ventilatorjev predvidena v juniju, izvedli v okviru obstoječe popolne zapore, so še pojasnili. Predor Golovec bo tako predvidoma zaprt še najdlje do nedelje, 23. maja.

Kot so navedli na Darsu, dela obsegajo namestitev ventilatorjev v vzhodni cevi, kalibracijo in izvedbo vseh potrebnih meritev prezračevanja ter testiranje elektro-strojne opreme. "Zato bo vzhodna cev zaprta predvidoma najdlje do nedelje, 23. maja. Do takrat bo promet tako kot doslej potekal dvosmerno skozi zahodno cev," so pojasnili. V nasprotnem primeru bi morali v prihodnjih tednih postaviti in odstraniti več novih zapor vzhodne cevi, s tem pa bi povzročili dodatne motnje v prometu, izpostavljajo na Darsu."Podaljšanje obstoječe zapore je tako smiselno zaradi zagotovitve osnovnih testiranj opreme in s tem optimalne prometne varnosti," menijo. V tem času se bodo v obnovljeni cevi izvedli tudi pregledi predora s strani strokovnjakov Zavoda za gradbeništvo Slovenije. V nadaljevanju bo sicer treba v predoru Golovec izvesti še požarni preizkus, vključno s testiranjem ventilacije v primeru požara. Za to bo potrebna zapora obeh cevi predora, vendar bo ta v nočnem času in v terminu manjšega prometa.