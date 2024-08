Dars vztraja: turški podjetji pri gradnji tretje razvojne osi ne bosta sodelovali

Turki so v Sloveniji daleč najcenejši gradbinci. Pri Karavankah so bili kar 15 milijonov evrov ugodnejši od druge najnižje ponudbe. Pri drugem tiru je razlika še višja, Ozaltin, s Kolektorjem in Yapi Markezijem, je ponudil 60 milijonov evrov manj, kot drugi konzorcij. Vprašanje je torej zakaj Turki, ki pri nas lahko gradijo dva najbolj zahtevna projekt ta hip, ne morejo oddati ponudbe pri precej bolj preprostem odseku gradnje tretje razvojne osi med Podgoro in Velenjem. Kdo in zakaj je razpis oziroma reference postavil tako, da gre na kožo zgolj slovenskim gradbenim baronom? Spomnimo, v igri sta ostala zgolj dva konzorcija. V prvem skupaj domala vsi naši večji gradbinci, Kolektor CPG in Koling, Pomgrad, Gorenjska gradbena družba in CPG. V drugem konzorciju pa združena slovenski in avstrijski Strabag.

Dars je v sredo pritožbo Turkov zavrnil. V roke smo neuradno prejeli Ozaltinovo. Turki izločitev izpodbijajo v štirih točkah. Da je Dars kršil načelo transparentnosti. Da je nepravilno ugotovil, da ne izpolnjujejo reference. Da vseh prijaviteljev ni obravnaval enakopravno. In, da z gradbinci, ki so ostali v igri, Dars ne zagotavlja več prave konkurence. Bili so torej zavrnjeni v vseh štirih točkah. Pritožbo bodo zdaj pod drobnogled vzeli še na Državni revizijski komisiji, kjer lahko spremenijo odločitev Darsa.

Šele po tej odločitvi se bo po več kot 20 letih čakanja naprej gradil severni del, Belokranjci pa bodo morali na obljubljeno cesto še malo počakati. In ja, reference so pomembne, a pomembno je tudi, koliko bo država plačala za gradnjo, da se torej že tako dragi gradbeni projekti ne preplačujejo še v desetinah milijonov.